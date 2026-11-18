Caroline Brito e Rodrigo Monteiro vieram de Manaus para assistir ao Flamengo - Theo Faria / Agência O Dia

Caroline Brito e Rodrigo Monteiro vieram de Manaus para assistir ao FlamengoTheo Faria / Agência O Dia

Publicado 18/11/2026 19:17 | Atualizado 19/11/2026 01:12

A partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (18) é especial para os amigos Rodrigo Monteiro e Caroline Brito. Os dois vieram de Manaus para assistir ao Flamengo pela primeira vez no Maracanã. A viagem coincidiu com a data do aniversário do clube, que completou 131 anos no último domingo (15). A ajustadora mecânica mostrou bastante confiança em um resultado positivo diante do Furacão.

"A gente veio de Manaus para prestigiar o Flamengo, meio que uma comemoração do aniversário do Flamengo, que completou 131 anos. É minha primeira vez aqui", afirmou a torcedora, que tem 27 anos.

O designer de moda, de 26 anos, fez uma análise sobre a temporada do Flamengo, lamentou as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, mas mostrou confiança no título do Brasileirão.

"Acho que o título sai contra o Palmeiras, neste sábado (21). O Flamengo desandou um pouco na temporada, mas acho que vamos fechar com o Brasileirão", disse.

Bruno Pereira de Souza tem 37 anos e é porteiro Theo Faria / Agência O Dia

Bruno Pereira de Souza, de 37 anos, afirmou que ser campeão do Brasileiro se tornou uma obrigação para a equipe de Leonardo Jardim na atual temporada. O torcedor também acredita no título sendo conquistado contra o Palmeiras na próxima rodada.

"A expectativa é das melhores, estamos embalados, o Athletico-PR está desfalcada. Em relação ao sábado, a gente espera que o Flamengo consiga vencer lá e ser campeão contra eles na casa deles. É a única taça que temos para levantar, e é obrigação do Flamengo ganhar o Brasileiro", declarou o porteiro.

Marcelo Araújo tem 57 anos e é vendedor Theo Faria / Agência O Dia

O vendedor Marcelo Araújo adotou uma postura mais cautelosa. O rubro-negro reforçou a importância da partida desta quarta-feira (21) e contou que confia que o título aconteça na penúltima rodada contra o Coritiba.

"Acho que é o jogo crucial, mas que contra o Palmeiras, se a gente não vencer, ferrou totalmente. Acredito que o título sai contra o Coritiba. O Flamengo precisa ter cuidado na partida de hoje, porque está com alguns jogadores pendurados, precisa trabalhar bem", avaliou o torcedor, de 57 anos.

Josafá Dias mostrou confiança no Flamengo Theo Faria / Agência O Dia

Josafá Dias, de 52 anos, minimizou a eliminação do Flamengo na Libertadores e ressaltou o momento vitorioso do clube carioca. O porteiro mostrou confiança no título do Campeonato Brasileiro para selar o ano com uma taça de expressão.

"Acredito que o jogo é muito difícil, mas Flamengo é Flamengo, tem muita força. Acredito que temos tudo para encaminhar o título com a vitória hoje e também com um tropeço do Palmeiras contra o Cruzeiro", finalizou o torcedor.