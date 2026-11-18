Rossi corre mas não evita golaço de Vargas - Reprodução / X

Rossi corre mas não evita golaço de VargasReprodução / X

Publicado 18/11/2026 21:23

O torcedor que compareceu ao Maracanã nesta quarta-feira (18) para acompanhar a partida entre Flamengo e Athletico-PR testemunhou um gol impressionante. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Kerwin Vargas arrancou com a bola no campo e defesa e acertou um belíssimo chute encobrindo o goleiro Rossi e abrindo o placar no estádio.

O lance, que é comumente chamado pelos torcedores brasileiros de "o gol que o Rei Pelé não fez" em referência ao chute para fora de Pelé na partida contra a Tchecoslováquia na Copa do Mundo de 1970, irritou os torcedores do Flamengo que passaram a vaiar o goleiro argentino.

Porém, posteriormente, o clube carioca se recuperou e com um amplo domínio no primeiro tempo virou a partida com gols de Carrascal e de Jorginho cobrando pênalti. Os paranaenses entraram em campo com alguns desfalques e tiveram muita dificuldades na partida desta quarta-feira (18).

Os zagueiros Arthur Dias, que não voltou a tempo dos amistosos da seleção brasileira, e Dantas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Luiz Gustavo, com desconforto muscular, e o atacante Viveros, expulso na derrota para o Vasco, estão fora da partida. Artilheiro do Brasileirão, o colombiano só volta na última rodada.

Fase de Rossi

O goleiro Rossi não vive seu melhor momento no Flamengo. O goleiro, que foi um dos destaques da conquista da Libertadores no ano passado, vive uma temporada bastante irregular. Recentemente, o argentino completou 200 jogos com a camisa rubro-negra e apesar da fase complicada, o clube deseja renovar o seu vínculo, que termina no ano que vem.

"Hoje em dia minha cabeça está nessa reta final da temporada. Óbvio que esse desejo sempre está aqui, tenho contrato até o final de 2027. Por enquanto algumas conversas já aconteceram, mas pontual, nada além do que se tinha falado. Por enquanto manter a cabeça no momento, tentar fazer o melhor. Conquistando coisas e sendo importante nesse final de temporada, essas coisas acontecem", disse o goleiro em entrevista ao "GE".

Revelado pelo Chacaritas Jrs, Agustin Rossi teve passagens por clubes importantes do futebol argentino como Estudiantes, Lanús e Boca Juniors. Ele também atuou no Al-Nassr, da Arábia Saudita, equipe de Cristiano Ronaldo, antes de chegar ao Flamengo em 2023.



No total, o goleiro, de 31 anos, conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas, além de títulos de menor expressão pelo Rubro-Negro.