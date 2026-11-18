Flamengo enfrentou o Athletico-PR no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo enfrentou o Athletico-PR no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/11/2026 22:30

O Flamengo está muito perto de ser campeão brasileiro pela décima vez em sua história. Diante do Athletico-PR, o clube carioca tomou um susto e saiu atrás do placar em um golaço de Vargas , porém, rapidamente a equipe de Leonardo Jardim se recuperou e venceu de virada por 2 a 1, com gols de Carrascal e Jorginho, nesta quarta-feira (18), no Maracanã. Com a derrota do Palmeiras, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, os cariocas vão jogar por um empate em São Paulo neste sábado (21) para levantarem o título de forma antecipada.

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Com o placar, o Flamengo chegou aos 79 pontos e abriu seis em relação ao Palmeiras. Com três jogos a fazer, o Rubro-Negro será campeão se mantiver a vantagem no duelo contra os paulistas, porque tem três vitórias a mais como critério de desempate. O duelo entre os líderes irá acontecer no sábado (21), às 16h30 (de Brasília). O Athletico-PR recebe o Remo no dia seguinte, às 16h (de Brasília).

O Flamengo começou a partida pressionando, mas tomou um grande susto aos 10 minutos. Kerwin Vargas viu o goleiro Rossi adiantado, acelerou com a bola antes do meio campo e acertou um belíssimo chute, encobrindo o argentino e anotando um gol antológico no Maracanã.

Apesar disso, os cariocas não se desesperaram e se mantiveram superiores na partida. O empate não tardou a vir e também aconteceu em grande estilo. Depois de uma ótima jogada coletiva, Carrascal chutou de primeira e anotou o primeiro gol para o Flamengo aos 17 minutos.

Dez minutos depois o líder do Brasileiro conseguiu a virada. Pedro foi puxado por Aguirre dentro da área e a arbitragem sinalizou pênalti. Na cobrança, Jorginho deslocou o goleiro Mycael e fez os torcedores do Flamengo ficarem mais tranquilos no Maracanã.

O segundo tempo começou com ritmo diferente. O Flamengo já não era tão efetivo e o Athletico-PR passou a ter mais oportunidades no setor de ataque. Para dar uma oxigenação ao time, Leonardo Jardim fez uma dupla substituição aos 21 minutos: Ayrton Lucas e Plata entraram nas vagas de Alex Sandro e Samuel Lino.

O cenário do jogo não se alterou muito. Porém, os torcedores do Flamengo aumentaram sua festa no Maracanã, porque ficaram sabendo da virada do Cruzeiro sobre o Palmeiras por 2 a 1, que acabou sendo construída no segundo tempo em Belo Horizonte. O Athletico-PR continuou se esforçando, mas não conseguia impor uma pressão nos cariocas e a partida terminou com a vitória dos donos da casa.