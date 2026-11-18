Arrascaeta destacou vitória do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Arrascaeta celebra vitória e promete luta por título no sábado
Flamengo jogará por empate contra o Palmeiras no fim de semana, em São Paulo, para faturar a décima taça do Campeonato Brasileiro
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