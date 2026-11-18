Arrascaeta destacou vitória do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Arrascaeta destacou vitória do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 18/11/2026 22:57

O meia Arrascaeta, de 32 anos, destacou a importância da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 2 a 1 , que deixou os cariocas bem próximos do título do Brasileiro. O uruguaio citou o esforço dos jogadores do clube carioca, depois da paralisação da Data Fifa em que alguns atletas viajaram e retornaram para ajudar a equipe de Leonardo Jardim.

"O jogo era muito importante para nós, depois de uma Data Fifa, alguns viajaram, não puderam dormir de madrugada. Fizemos um bom jogo, não tivemos muitas chances, mas conseguimos ter tranquilidade para virar e também sofremos pouco. O gol dos caras foi realmente um golaço, um lance incrível", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de ser campeão do Brasileiro no próximo sábado (21) contra o Palmeiras, em São Paulo, Arrascaeta elogiou o adversário, mas reforçou que o Flamengo irá buscar a vitória, que garantirá aos carioca a conquista do décimo título do Campeonato Brasileiro.

"Sempre é difícil jogar lá, o time deles é muito forte, muito físico, mas temos que estar preparados para a partida. Vamos enfrentar um grande rival e vamos fazer de tudo para ganhar o jogo e sermos campeões", disse.

Arrascaeta é, ao lado de Bruno Henrique, o jogador com mais títulos na história do Flamengo. Os dois levantaram 18 taças. As principais são três Libertadores, três Brasileiros e duas Copas do Brasil.

O Flamengo está muito perto de ser campeão brasileiro pela décima vez em sua história. Diante do Athletico-PR, o clube carioca tomou um susto e saiu atrás do placar em um golaço de Vargas, porém, rapidamente a equipe de Leonardo Jardim se recuperou e venceu de virada por 2 a 1, com gols de Carrascal e Jorginho. Com a derrota do Palmeiras, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, os cariocas vão jogar por um empate em São Paulo neste sábado (21) para levantarem o título de forma antecipada.

Com o placar, o Flamengo chegou aos 79 pontos e abriu seis em relação ao Palmeiras. Com três jogos a fazer, o Rubro-Negro será campeão se mantiver a vantagem no duelo contra os paulistas, porque tem três vitórias a mais como critério de desempate. O duelo entre os líderes irá acontecer no sábado (21), às 16h30 (de Brasília). O Athletico-PR recebe o Remo no dia seguinte, às 16h (de Brasília).