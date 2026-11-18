Agustín Rossi em campo pelo Flamengo - AFP

Agustín Rossi em campo pelo FlamengoAFP

Publicado 18/11/2026 23:10

Além dos elogios aos rubro-negros, Rossi também brincou com a finalização de Vargas e afirmou que o lance foi extremamente difícil e um grande mérito do jogador do Athletico-PR.

"Quando tomamos o gol o nosso torcedor ficou chateado, mas depois eles cantaram e nos ajudaram muito essa é uma postura excelente que nos fortaleceu. O gol que tomei foi um lance muito difícil, ele acertou uma finalização que acredito que nunca mais e acabou me surpreendendo", disse.

O goleiro do Flamengo também elogiou o momento do Flamengo. Rossi destacou que mesmo com a eliminação da Libertadores os cariocas vivem uma sequência muito positiva na temporada de 2026.

"Estamos em uma sequência muito boa, mesmo com a eliminação na Libertadores, a equipe é muito forte. Esperamos que o título seja sábado (21), mas se não for o importante é ser campeão e esse grupo vem provando bastante o seu valor", afirmou.

O Flamengo está muito perto de ser campeão brasileiro pela décima vez em sua história. Diante do Athletico-PR, o clube carioca tomou um susto e saiu atrás do placar em um golaço de Vargas, porém, rapidamente a equipe de Leonardo Jardim se recuperou e venceu de virada por 2 a 1, com gols de Carrascal e Jorginho. Com a derrota do Palmeiras, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, os cariocas vão jogar por um empate em São Paulo neste sábado (21) para levantarem o título de forma antecipada.

Com o placar, o Flamengo chegou aos 79 pontos e abriu seis em relação ao Palmeiras. Com três jogos a fazer, o Rubro-Negro será campeão se mantiver a vantagem no duelo contra os paulistas, porque tem três vitórias a mais como critério de desempate. O duelo entre os líderes irá acontecer no sábado (21), às 16h30 (de Brasília). O Athletico-PR recebe o Remo no dia seguinte, às 16h (de Brasília).

Revelado pelo Chacaritas Jrs, Agustin Rossi teve passagens por clubes importantes do futebol argentino como Estudiantes, Lanús e Boca Juniors. Ele também atuou no Al-Nassr, da Arábia Saudita, equipe de Cristiano Ronaldo, antes de chegar ao Flamengo em 2023.

No total, o goleiro, de 31 anos, conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas, além de títulos de menor expressão pelo Rubro-Negro.