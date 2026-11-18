Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - AFP

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoAFP

Publicado 18/11/2026 23:40

"Com certeza a expectativa é grande. Um confronto entre dois times que dominaram o campeonato este ano o campeonato foi dominado por esses dois times. Extremamente renhido, a quantidade de pontos que os dois times estão a fazer. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem, mas no futebol não existe vantagens. No futebol existe a realidade. Nós precisamos de fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos, com certeza que queremos ir à casa do adversário e conseguir um resultado que nos permita ganhar o campeonato, mas sabemos que o adversário também o vai fazer, vai ser um jogo competitivo entre os dois times, que as duas vão ter ambição e nós também queremos ter a nossa ambição de ter um resultado positivo lá", afirmou.

Leonardo Jardim abordou também a possibilidade de escalar contra o Athletico-PR alguns jogadores que estavam representando suas seleções na última Data Fifa.

"Estamos satisfeitos com os jogadores que voltaram das seleções. O Plata e o pessoal do Uruguai. Para nós, do clube, é extremamente difícil ver muitos dos seus atletas fazerem jogos treinos na seleção, muitas vezes do outro lado do mundo... Já perdemos jogadores muitas vezes. Quando são jogos oficiais, eu respeito. Mas quando são jogos amistosos, acho que deveria ter uma conversa com o clube. Já aconteceu isso na Europa, às vezes os jogadores estão mais cansados. Aqui na América do Sul os jogadores estão mais cansados nessa altura da temporada. É importante haver essa troca de informações para o bem de todos. E aí quando forem jogos oficiais os jogadores estarão em condições para atuar", disse.

Leonardo Jardim também falou sobre Pedro, que não marcou contra o Athletico-PR, mas foi importante ao sofrer a penalidade que valeu a vitória, depois de ser convertida por Jorginho.

"O Pedro é um jogador que tem contribuído com gols, é o vice-artilheiro neste momento. Mas também participa da construção das jogadas e tem um papel importante. É extremamente evoluído no trabalho de pivô. Quando fazíamos menos gols, já dizia que a função dele não se resume a marcar", concluiu.

O Flamengo está muito perto de ser campeão brasileiro pela décima vez em sua história. Diante do Athletico-PR, o clube carioca tomou um susto e saiu atrás do placar em um golaço de Vargas, porém, rapidamente a equipe de Leonardo Jardim se recuperou e venceu de virada por 2 a 1, com gols de Carrascal e Jorginho. Com a derrota do Palmeiras, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, os cariocas vão jogar por um empate em São Paulo neste sábado (21) para levantarem o título de forma antecipada.

Com o placar, o Flamengo chegou aos 79 pontos e abriu seis em relação ao Palmeiras. Com três jogos a fazer, o Rubro-Negro será campeão se mantiver a vantagem no duelo contra os paulistas, porque tem três vitórias a mais como critério de desempate. O duelo entre os líderes irá acontecer no sábado (21), às 16h30 (de Brasília). O Athletico-PR recebe o Remo no dia seguinte, às 16h (de Brasília).