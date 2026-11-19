Samuel Lino é um dos principais jogadores do Flamengo nesta temporadaGilvan de Souza / Flamengo
“Ainda não conquistamos nada. Sabemos da possibilidade de ganhar a taça na casa de um rival direto na briga por títulos. Mas não ganhamos nada. Vamos recuperar bem, treinar e fazer as estratégias para chegar lá da melhor forma possível”, disse o jogador, na zona mista.
A situação ficou mais favorável após a derrota do Verdão por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão. “Se não estivéssemos concentrados no nosso jogo, o de lá não importava. Nós nos mantivemos focados para buscar a vitória, que era o mais importante”, afirmou Samuel Lino.
O atacante fez questão de ressaltar que o fundamental é levantar o troféu, independentemente do lugar: “Seria especial ser campeão pelo Flamengo. Não tem um local (melhor que o outro). O especial mesmo seria ser campeão no Maracanã, diante da nossa torcida. Nós vamos buscar o título lá (no Nubank Parque) porque só pensamos na vitória. Queremos sempre ganhar”.
A vantagem do Flamengo sobre o Palmeiras
Sendo assim, o time carioca só precisa empatar com a equipe paulista para garantir o título antecipado, já que não seria mais alcançado na tabela. O duelo de sábado (21) acontecerá às 16h30 (de Brasília), pela 36ª rodada.
Flamengo tem calendário mais leve
O que resta a Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (21/11), às 16h30, no Nubank Parque
- 37ª rodada
. Chapecoense x Palmeiras (24/11), às 18h, na Arena Condá
. Coritiba x Flamengo (29/11), às 16h, no Couto Pereira
- 38ª rodada
. Flamengo x Chapecoense (2/12), às 21h30, no Maracanã
. Palmeiras x Coritiba (2/12), às 21h30, no Nubank Parque
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