Flamengo enfrentou o Athletico-PR no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo atinge 98% de chances de título e pode ser campeão com empate
Após ampliar vantagem na liderança, Rubro-Negro visita o Palmeiras, no sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, e pode confirmar a conquista
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