Pedro era um dos jogadores do Flamengo que corria o risco de ficar suspenso contra o PalmeirasGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo minimiza prejuízo, mas terá desfalques contra o Palmeiras
Com oito pendurados em vitória sobre o Athletico-PR, Rubro-Negro perdeu apenas dois titulares para o duelo que pode sacramentar título
O que o Flamengo precisa para ser campeão
Flamengo deve receber troféu de campeão apenas na última rodada
Mesmo em caso de título contra o Palmeiras no Nubank Parque, CBF quer festa na casa do time de conquistar o Brasileirão em 2026
Flamengo minimiza prejuízo, mas terá desfalques contra o Palmeiras
Com oito pendurados em vitória sobre o Athletico-PR, Rubro-Negro perdeu apenas dois titulares para o duelo que pode sacramentar título
Flamengo atinge 98% de chances de título e pode ser campeão com empate
Após ampliar vantagem na liderança, Rubro-Negro visita o Palmeiras, no sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, e pode confirmar a conquista
Samuel Lino pede calma ao Flamengo por título: ‘Não ganhamos nada’
Atacante evitou euforia por grande vantagem no Campeonato Brasileiro; Rubro-Negro está a um empate com o Palmeiras de levantar a taça
Jardim tira peso de 'final' contra o Palmeiras, mas admite vantagem
Flamengo jogará por empate contra o Alviverde no fim de semana, em São Paulo, para faturar a décima taça do Campeonato Brasileiro
Rossi elogia torcedores do Flamengo e brinca com golaço: 'Nunca mais'
Flamengo jogará por empate contra o Palmeiras no fim de semana, em São Paulo, para faturar a décima taça do Campeonato Brasileiro
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