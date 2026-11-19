Pedro era um dos jogadores do Flamengo que corria o risco de ficar suspenso contra o Palmeiras - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro era um dos jogadores do Flamengo que corria o risco de ficar suspenso contra o PalmeirasGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/11/2026 10:05 | Atualizado 19/11/2026 10:41

perdeu dois titulares para o confronto contra o Palmeiras, no sábado (21): Léo Pereira e Erick Pulgar.

O Flamengo arriscou e se deu bem na escolha de mandar a campo seis dos oito pendurados na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR. Além do importante resultado que encaminhou o título do Brasileirão, o técnico Leonardo Jardim viu seus jogadores tomarem cuidado com o cartão amarelo e sópara o confronto contra o Palmeiras, no sábado (21):

Além dos dois, Arrascaeta, Pedro e Alex Sandro corriam risco, assim como Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo. Luiz Araújo e Vitão eram os outros com dois cartões amarelos, mas não entraram em campo.



Com o problema de desfalques minimizado, o Flamengo tem algumas opções principalmente para o meio de campo. A mais provável é o retorno de Lucas Paquetá, que ficou no banco de reservas na quarta-feira (18) e não entrou para ser poupado e melhor preparado, já que ficou fora dos últimos jogos por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

Além dele, Saúl e Evertton Araújo correm por fora na disputa para fazer dupla de volantes com Jorginho.



"Paquetá teve uma integração nos últimos dias e não o coloquei hoje porque, até o jogo de sábado, temos mais três dias. Isso vai me permitir fazer uma gestão de quem vai jogar ali. Vamos ver. Temos opções ali e atrás também, como Danilo e Vitão", afirmou o técnico português.



Herói da Libertadores deve jogar

Na defesa, o mais provável é que Danilo volte a ganhar uma chance no lugar de Léo Pereira. Com isso, será o reencontro do defensor com o Palmeiras, após marcar o gol do título da Libertadores de 2025, também ao entrar em campo como titular, por causa de um problema físico de Léo Ortiz.



O que o Flamengo precisa para ser campeão



Com quase todos os titulares à disposição, a missão do Rubro-Negro no sábado, às 16h30 no Nubank Parque é simples: empatar fora de casa com o Palmeiras para ser campeão do Brasileirão de 2026.



E mesmo que perca o confronto direto, o Flamengo ainda estará muito perto da conquista. Precisará de apenas mais uma vitória sobre o Coritiba, no Couto Pereira, ou a lanterna Chapecoense, no Maracanã.

"Vamos ouvir os outros para saber como estão e avaliar de forma séria. Foi algo que disse aos jogadores: cada time tem um estilo de jogo, mas temos que dar a vida. Pode ser o jogo do título e, para isso, precisamos dar a vida, nem que tenhamos que sangrar", completou Leonardo Jardim.