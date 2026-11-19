Jorginho marcou na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR - Adriano Fontes/Flamengo

Jorginho marcou na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PRAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 19/11/2026 10:40

Muito perto do título brasileiro, o Flamengo não deve receber o troféu mesmo se confirmar a conquista diante do Palmeiras, no sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. A CBF planeja realizar a entrega apenas no primeiro jogo em que o campeão atuar como mandante, de acordo com o "ge". Isso, portanto, seria possível apenas na última partida do campeonato.

Após vencer o Athletico-PR por 2 a 1, o Flamengo se prepara para uma sequência de dois jogos fora de casa. Caso confirme o título contra o Palmeiras, o Rubro-Negro ainda enfrentará o Coritiba, no dia 29, às 16h, no Couto Pereira, antes de retornar para o Rio de Janeiro. O reencontro com a torcida no Maracanã acontecerá apenas contra a Chapecoense, no dia 2 de dezembro, pela última rodada.



Os resultados da 35ª rodada deixaram o Flamengo muito perto do título. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Athletico-PR por 2 a 1 , de virada, e manteve a liderança isolada. No Mineirão, porém, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, depois de sair na frente do placar. Com isso, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim abriu seis pontos de distância na ponta da tabela.

Com a vitória sobre o Athletico-PR e a derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo chegou a 98.6% de chances de título , de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como tem três vitórias a mais e restam três jogos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate contra o Alviverde para se tornar campeão brasileiro.

Mesmo em caso de derrota, não há motivos para desespero. Neste cenário, o Flamengo precisaria de apenas uma vitória nos últimos dois jogos para confirmar o título. Nas últimas duas rodadas, o Rubro-Negro encara o Coritiba, que luta contra o rebaixamento, no Couto Pereira, além da já rebaixada Chapecoense, no Maracanã. O título acaba na Gávea mesmo em caso de empate na pontuação entre os clubes.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 79 pontos e abriu seis em relação ao Palmeiras. Com três jogos pela frente, o Rubro-Negro será campeão se mantiver a vantagem no duelo contra os paulistas, porque tem três vitórias a mais como critério de desempate. O duelo entre os líderes irá acontecer no sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão.