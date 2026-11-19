Varela (ao centro) comemora vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Varela (ao centro) comemora vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/11/2026 12:54

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“É uma coisa que venho insistindo desde o ano passado. É algo que gosto de fazer, chegar na frente, dar apoio, tentar dar assistências e fazer gols. Errando ou não, a ideia é estar ali para ajudar”, disse o jogador, em entrevista na zona mista.



O uruguaio também mostrou se sentir à vontade no clube carioca: “O Brasil se tornou a minha segunda casa, a minha filha é brasileira. Meu coração está dividido em dois. Eu me sinto muito contente por estar aqui no Flamengo. Fico orgulhoso do caminho que venho trilhando”. “É uma coisa que venho insistindo desde o ano passado. É algo que gosto de fazer, chegar na frente, dar apoio, tentar dar assistências e fazer gols. Errando ou não, a ideia é estar ali para ajudar”, disse o jogador, em entrevista na zona mista.O uruguaio também mostrou se sentir à vontade no clube carioca: “O Brasil se tornou a minha segunda casa, a minha filha é brasileira. Meu coração está dividido em dois. Eu me sinto muito contente por estar aqui no Flamengo. Fico orgulhoso do caminho que venho trilhando”.

Varela pediu para reforçar o Flamengo

Assim como Arrascaeta, Varela havia sido convocado pelo Uruguai para enfrentar Argentina e República Dominicana durante a Data Fifa. A dupla, porém, pediu liberação e ficou fora do segundo amistoso para reforçar o Flamengo. Ambos foram titulares no duelo com o Athletico-PR.



“Fomos liberados uns dias antes, falamos com o técnico para jogar contra a Argentina e voltar cedo para disputar esse jogo (Athletico-PR). Era muito importante para nós”, afirmou o lateral-direito.

Flamengo encaminhou o título do Campeonato Brasileiro

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Flamengo chegou a 79 pontos e se isolou de vez na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão, estacionou nos 73, em segundo lugar. No sábado (21), o Rubro-Negro terá justamente o Verdão pela frente, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada.



Basta um empate para que o time carioca fique com o troféu de forma antecipada, já que tem três triunfos a mais do que a equipe paulista (24 contra 21) – o primeiro critério de desempate na competição nacional. Se houver igualdade no placar, não há chance de ser alcançado na tabela.



“Era importante ganhar (do Athletico-PR) para ampliar os pontos, chegar lá (no Nubank Parque) mais tranquilo. Mas confiamos que podemos chegar lá e ganhar também”, finalizou Varela.

O que resta a Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro



- 36ª rodada



. Palmeiras x Flamengo (21/11), às 16h30, no Nubank Parque



- 37ª rodada



. Chapecoense x Palmeiras (24/11), às 18h, na Arena Condá

. Coritiba x Flamengo (29/11), às 16h, no Couto Pereira



- 38ª rodada



. Flamengo x Chapecoense (2/12), às 21h30, no Maracanã

. Palmeiras x Coritiba (2/12), às 21h30, no Nubank Parque