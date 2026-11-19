Varela (ao centro) comemora vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
“É uma coisa que venho insistindo desde o ano passado. É algo que gosto de fazer, chegar na frente, dar apoio, tentar dar assistências e fazer gols. Errando ou não, a ideia é estar ali para ajudar”, disse o jogador, em entrevista na zona mista.
O uruguaio também mostrou se sentir à vontade no clube carioca: “O Brasil se tornou a minha segunda casa, a minha filha é brasileira. Meu coração está dividido em dois. Eu me sinto muito contente por estar aqui no Flamengo. Fico orgulhoso do caminho que venho trilhando”.
Varela pediu para reforçar o Flamengo
“Fomos liberados uns dias antes, falamos com o técnico para jogar contra a Argentina e voltar cedo para disputar esse jogo (Athletico-PR). Era muito importante para nós”, afirmou o lateral-direito.
Flamengo encaminhou o título do Campeonato Brasileiro
Basta um empate para que o time carioca fique com o troféu de forma antecipada, já que tem três triunfos a mais do que a equipe paulista (24 contra 21) – o primeiro critério de desempate na competição nacional. Se houver igualdade no placar, não há chance de ser alcançado na tabela.
O que resta a Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Flamengo (21/11), às 16h30, no Nubank Parque
- 37ª rodada
. Chapecoense x Palmeiras (24/11), às 18h, na Arena Condá
. Coritiba x Flamengo (29/11), às 16h, no Couto Pereira
- 38ª rodada
. Flamengo x Chapecoense (2/12), às 21h30, no Maracanã
. Palmeiras x Coritiba (2/12), às 21h30, no Nubank Parque
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.