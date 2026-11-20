Leonardo Jardim precisou de mais tempo do que outros portugueses para grande conquista no Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim precisou de mais tempo do que outros portugueses para grande conquista no BrasilGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/11/2026 08:15



Leonardo Jardim está muito perto de ser mais um português campeão do Brasileirão . Basta um empate do Flamengo com o Palmeiras para ele entrar na seleta lista da qual seu adversário de sábado (21) Abel Ferreira já faz parte, com duas conquistas em 2022 e 2023.

Os dois profissionais são exemplos de sucesso, assim como Artur Jorge com o Botafogo em 2024, de uma onda que começou com Jorge Jesus e seu time avassalador de 2019. Mas para o atual comandante do Rubro-Negro, esse título virá em sua segunda experiência no futebol brasileiro, ao contrário dos compatriotas que conseguiram uma grande conquista de imediato.



Não que Leonardo Jardim não tenha sucesso em sua primeira passagem, no ano passado pelo Cruzeiro. A campanha no Brasileirão foi muito boa, com o terceiro lugar, só faltou o título, que agora está muito perto de ser celebrado.



Na verdade, o técnico tem aproveitamento muito bom nos pontos corridos, de 69%, com apenas nove derrotas em 70 partidas até agora, além de 124 gols marcados e 57 sofridos. Em 2025, foram 70 pontos conquistados com a equipe mineira, graças a uma boa campanha com 19 vitórias, 13 empates e seis derrotas.



A campanha do Flamengo de Leonardo Jardim



O desempenho o credenciou a ser chamado pela diretoria rubro-negra, que optou por demitir Filipe Luís no início da competição. Com o melhor elenco do país, o técnico português que havia anunciado uma pausa na carreira que durou três meses, seguiu no Brasil e vai fazendo história com números que impressionam.



O Flamengo tem 32 partidas no Brasileirão com Leonardo Jardim no comando (as outras três foram com seu antecessor) e um aproveitamento de 78%. São 23 vitórias e 69 gols marcados, com 26 sofridos.



Mesmo com uma campanha tão avassaladora, especialmente no segundo turno com uma invencibilidade de 12 rodadas, o técnico não é unanimidade entre os torcedores. Sua equipe teve altos e baixos durante a competição e ele chegou a ficar pressionado após a parada da Copa do Mundo.



Ainda assim, o título do Brasileirão pode coroar um desempenho impecável nos pontos corridos, mesmo que nas Copas o Flamengo tenha decepcionado. O passo final pode ser dado justamente contra o português de maior sucesso e que há mais tempo está no futebol brasileiro.



" A nossa responsabilidade é fazer um jogo competente, perante um adversário também competente, e procurar o resultado que nos permite já resolver o campeonato. É essa a ideia que temos e tivemos durante toda esta preparação", disse Leonardo Jardim.



Últimos técnicos campeões do Brasileirão



2019 - Jorge Jesus (Flamengo)



2020 - Rogério Ceni (Flamengo



2021 - Cuca (Atlético Mineiro



2022 - Abel Ferreira (Palmeiras)



2023 - Abel Ferreira (Palmeiras)



2024 - Artur Jorge (Botafogo)



2025 - Filipe Luís (Flamengo)

Números do Jardim no campeonato

Cruzeiro: 3º lugar com 70 pontos



38 jogos, 19vitórias, 13 empates e 6 derrotas, com 55 gols marcados e 31 sofridos

Flamengo: líder e perto do título, com 79 pontos



32 jogos, 23 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 69 gols marcados e 26 sofridos.