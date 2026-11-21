Lucas Paquetá tem 13 gols marcados em 42 jogos pelo Flamengo em 2026 - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá tem 13 gols marcados em 42 jogos pelo Flamengo em 2026Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/11/2026 08:30

Lucas Paquetá está na contagem regressiva para o seu primeiro grande título pelo Flamengo, uma de suas metas ao retornar. A espera pode acabar já neste sábado (21) se o Rubro-Negro conseguir ao menos empatar com o Palmeiras no Nubank Parque, no confronto direto pela 36ª rodada do Brasileirão , a partir das 16h30.

Cria do Ninho do Urubu, o jogador de 29 anos saiu no fim de 2018 e viveu por sete anos na Europa, acompanhando de longe o período vencedor do clube que se iniciou em 2019. Sabia que um dia voltaria, queria fazer parte dessa história, e antecipou esse reencontro porque "precisava do Flamengo", como disse na chegada ao Rio.

Afinal, vivia um momento delicado na Inglaterra, após passar por investigação de suposta manipulação de apostas esportivas, acusação da quela foi inocentado. Mal de cabeça, entendeu que precisava voltar às origens e conseguiu em fevereiro deste ano.



E queria retribuir com títulos, o que só havia conseguido até então com um Campeonato Carioca, em 2017. Logo de cara, já disputou a Supercopa Rei e teve a chance de empatar a decisão nos acréscimos do segundo tempo, mas isolou a bola. O Rubro-Negro acabou levando outro gol e perdeu por 2 a 0.



"Tinha o sonho de voltar ao Flamengo, brigar por títulos, ter uma história vencedora. Optei por essa porque sei que aqui serei feliz. O início não foi da maneira que eu gostaria, mas tenho certeza de que essa história será vencedora", disse na coletiva de apresentação dias depois desse jogo.



Lucas Paquetá admitiu que não conseguiu dormir pensando naquele lance. Seria o seu primeiro grande momento no retorno ao Flamengo e tornou-se também a primeira decepção. Haveria outras e a maior de todas foi na semifinal da Libertadores: desperdiçar um dos pênaltis na eliminação para o Estudiantes em pleno Maracanã.





choro ao falar com os jornalistas após a partida era também de decepção por falhar justamente para o que veio fazer e conquistar. A perda da Libertadores foi um grande baque para quem já tinha sido vice da Supercopa e também da Recopa, no início do ano para o Lanús.

"Tristeza total. Fiz o meu máximo, mas falhei quando não podia falhar. Dói muito. Eu me preparei muito para esse momento, mas infelizmente não consegui ajudar. Não sei o que dizer, mas é continuar trabalhando", disse.



Restou então o Brasileirão, apesar de também ter conquistado o Carioca deste ano, que não tem mais tanta relevância. Com altos e baixos, o meia não se firmou como titular e ainda não foi o jogador que a torcida e o clube tanto esperavam, até pelo gasto de mais de R$ 315 milhões.



Paquetá em campo contra o Palmeiras



Mesmo assim o meia tem sua importância na campanha, como os sete gols que marcou e a assistência para a vitória por 1 a 0 no clássico com o Fluminense, pela 30ª rodada. E contra o Palmeiras tem tudo para começar jogando novamente, já que Pulgar está suspenso

Em mais uma 'final' em campo em seu ano de retorno ao Flamengo, Lucas Paquetá agora tem a chance de comemorar o grande título que tanto deseja pelo clube do coração (pela Seleção venceu a Copa América e pelo West Ham, a Liga Conferência). Para assim, o jogador que também é torcedor poder começar a cumprir com a promessa de ter uma história vencedora nesses cinco anos de contrato.



"Sou um de vocês (torcedores) em campo, e posso prometer que isso não vai mudar. Meu coração é rubro-negro, e vou demonstrar isso dentro de campo", disse Paquetá em fevereiro.