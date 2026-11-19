Everton Ribeiro em treino do Bahia - Rafael Rodrigues/EC Bahia

Everton Ribeiro em treino do BahiaRafael Rodrigues/EC Bahia

Publicado 19/11/2026 15:20

O futebol inglês quase fez parte da trajetória de Everton Ribeiro. Em um quadro de perguntas e respostas, o meia, ídolo do Flamengo e atualmente no Bahia, revelou que esteve perto de deixar o Cruzeiro para defender o Manchester United. A oportunidade surgiu em 2013, ano do primeiro título brasileiro da carreira do jogador.

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Segundo Everton, a decisão de não seguir para a Inglaterra foi tomada em comum acordo com o clube mineiro. Pouco depois, apareceu outra proposta, do Monaco, da França, mas o meia preferiu ficar no Brasil para buscar mais um título.



“Eu estava no Cruzeiro e a gente acabou entrando em acordo que não era a hora ainda e depois teve a chance do Monaco também e aí estava no meio do campeonato e eu decidi ficar para ser campeão mais uma vez do brasileiro e deu certo. Não me arrependi, porque tive uma carreira bem vitoriosa e feliz. Então, sou bem resolvido com minhas escolhas”, afirmou.

Segundo Everton, a decisão de não seguir para a Inglaterra foi tomada em comum acordo com o clube mineiro. Pouco depois, apareceu outra proposta, do Monaco, da França, mas o meia preferiu ficar no Brasil para buscar mais um título.“Eu estava no Cruzeiro e a gente acabou entrando em acordo que não era a hora ainda e depois teve a chance do Monaco também e aí estava no meio do campeonato e eu decidi ficar para ser campeão mais uma vez do brasileiro e deu certo. Não me arrependi, porque tive uma carreira bem vitoriosa e feliz. Então, sou bem resolvido com minhas escolhas”, afirmou.

Sonho antigo

O interesse do United tinha um significado especial para o meia. Em novembro de 2013, Everton chegou a falar publicamente sobre o sonho de jogar no clube inglês e lembrou que, na adolescência, havia disputado um torneio Sub-15 no centro de treinamento dos Red Devils.

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Na época, a imprensa inglesa falava em uma proposta de 8 milhões de euros. A diretoria do Cruzeiro, porém, considerou o valor baixo, e a negociação não avançou.

Na época, a imprensa inglesa falava em uma proposta de 8 milhões de euros. A diretoria do Cruzeiro, porém, considerou o valor baixo, e a negociação não avançou.

Bicampeão no Cruzeiro

A escolha de permanecer deu resultado. Em 2014, quando surgiu a chance de ir para o Monaco, Everton decidiu ficar para disputar o restante da temporada e ajudou o Cruzeiro a conquistar o bicampeonato brasileiro. Nas duas campanhas, o meia foi um dos grandes destaques do país e recebeu a Bola de Ouro como melhor jogador do Brasileirão em 2013 e 2014.

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Depois do bicampeonato, ele se transferiu para o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, onde jogou até 2017.

Depois do bicampeonato, ele se transferiu para o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, onde jogou até 2017.

Ídolo da Gávea

A volta ao Brasil foi pelo Flamengo, clube em que Everton Ribeiro se tornou ídolo. Em quase sete anos na Gávea, o meia conquistou dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Também foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.



Desde 2024, ele defende o Bahia, mas mantém forte ligação com a torcida rubro-negra. Em abril deste ano, o meia foi ovacionado no Maracanã durante uma partida contra o Flamengo e, depois, se declarou publicamente ao ex-clube.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato