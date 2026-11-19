Aerofla, torcedores do Flamengo lotam o aeroporto GaleãoÉrica Martin/Agência O Dia
Torcedores preparam Aerofla antes de 'final' contra o Palmeiras
Rubro-Negro irá viajar para São Paulo nesta sexta-feira (20); embarque está marcado para 16h (de Brasília), no Aeroporto do Galeão
Torcedores preparam Aerofla antes de 'final' contra o Palmeiras
Rubro-Negro irá viajar para São Paulo nesta sexta-feira (20); embarque está marcado para 16h (de Brasília), no Aeroporto do Galeão
Palmeiras deve escalar só reservas no jogo que pode dar título ao Fla
Segundo Paulo Massini, do BandSports, Abel Ferreira decidiu poupar todos os titulares no duelo em que o Rubro-Negro precisa só de um empate
Ídolo do Flamengo, Everton Ribeiro revela que quase jogou no United
Campeão da Libertadores pelo Rubro-Negro em duas oportunidades, o meia, que defende o Bahia, contou curiosidades da sua carreira
Em alta no Flamengo, Varela se declara: ‘Minha segunda casa’
Com mais uma assistência, lateral-direito uruguaio foi um dos destaques da vitória sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo deve receber troféu de campeão apenas na última rodada
Mesmo em caso de título contra o Palmeiras no Nubank Parque, CBF quer festa na casa do time de conquistar o Brasileirão em 2026
Flamengo minimiza prejuízo, mas terá desfalques contra o Palmeiras
Com oito pendurados em vitória sobre o Athletico-PR, Rubro-Negro perdeu apenas dois titulares para o duelo que pode sacramentar título
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.