Aerofla, torcedores do Flamengo lotam o aeroporto Galeão - Érica Martin/Agência O Dia

Aerofla, torcedores do Flamengo lotam o aeroporto GaleãoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 19/11/2026 16:15



Um grande grupo de torcedores do Flamengo irá se mobilizar, nesta sexta-feira (20), para apoiar o elenco com o tradicional Aerofla, antes da partida contra o Palmeiras, que pode ser o jogo do título do Brasileirão. A delegação vai embarcar às 16h (de Brasília), no Aeroporto Internacional do Galeão, para viajar a São Paulo, onde a partida ocorrerá no sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

Para conquistar o decampeonato da liga nacional já na próxima rodada, o Flamengo necessita apenas de um empate para assegurar o troféu. Isso ocorre porque o Rubro-Negro lidera a competição de forma isolada, com 79 pontos, e o Alviverde vem logo atrás, com 73, mas com três vitórias a menos, sendo esse o primeiro critério de desempate.



Caso o Palmeiras vença, o Rubro-Negro terá a necessidade de triunfar em alguma das duas partidas seguintes, sendo elas contra o Coritiba, no dia 29 de novembro, no Couto Pereira, às 16h (de Brasília), ou contra a lanterna do Brasileirão, a Chapecoense, no dia 2 do mês seguinte, pela última rodada da competição, dentro de sua própria casa, o Maracanã.



Mas, mesmo que fosse considerado campeão matematicamente, o Flamengo não poderia levantar a taça após a partida, por conta de um novo protocolo instaurado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com a 'ESPN', o troféu da liga nacional só será entregue na primeira partida dentro de seu próprio estádio, a fim de evitar confusões com terceiros e torcedores adversários. Ou seja, de toda maneira, só haverá celebração, caso o título se confirme antes, na 38ª rodada.

Informações sobre o evento

A concentração para a recepção da delegação do Rubro-Negro irá se iniciar às 12h (de Brasília), na sexta-feira (20), nos arredores do Aeroporto Internacional do Galeão, mais especificamente no terminal de cargas.

O elenco ainda deve treinar pela manhã no CT do Ninho do Urubu e, depois, vai direto para o embarque, que inicialmente está previsto para às 16h (de Brasília).

Tradição da torcida

O ato de mobilizar uma massa de torcedores no aeroporto antes de duelos decisivos se tornou um dos grandes costumes da torcida do Mais Querido. A tradição ganhou muita força em 2019, quando o Flamengo viajou para a final da Libertadores daquele ano contra o River Plate, após 38 anos sem jogar uma decisão da competição.

A final foi em Lima, no Peru, e o clube acabou sendo coroado com o bicampeonato da América, na época, com dois gols de Gabriel Barbosa nos minutos finais da partida. Depois deste evento, tornou-se algo rotineiro para os torcedores promoverem essa festa. Nas finais de 2021, 2022 e 2025, também houve apoio aos jogadores antes do embarque para as decisões.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato