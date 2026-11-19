Palmeiras de Abel Ferreira está três pontos atrás do Flamengo - Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras de Abel Ferreira está três pontos atrás do FlamengoCesar Greco/Palmeiras

Publicado 19/11/2026 15:40

O Palmeiras deve entrar em campo com um time totalmente reserva contra o Flamengo , neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o jornalista Paulo Massini, do BandSports, nenhum jogador da equipe titular será escalado pelo técnico Abel Ferreira. O clube alviverde ainda não se pronunciou sobre a escalação.

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A decisão chama atenção porque o confronto pode definir o campeão. O Flamengo precisa apenas de um empate para conquistar o título brasileiro na casa do rival, com duas rodadas de antecedência. A decisão chama atenção porque o confronto pode definir o campeão. O Flamengo precisa apenas de um empate para conquistar o título brasileiro na casa do rival, com duas rodadas de antecedência.

Rodada decisiva

O cenário ficou favorável ao Rubro-Negro depois da 35ª rodada. Na quarta-feira (18), o Flamengo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, no Maracanã, enquanto o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro pelo mesmo placar, também de virada, no Mineirão.

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Com os resultados, o time de Leonardo Jardim chegou aos 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, que tem 73. Além disso, o Flamengo tem 24 vitórias, contra 21 do rival. Como o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, mesmo que o Palmeiras vença os três jogos restantes e iguale a pontuação, não conseguirá ultrapassar o Rubro-Negro caso empate no sábado.

Com os resultados, o time de Leonardo Jardim chegou aos 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, que tem 73. Além disso, o Flamengo tem 24 vitórias, contra 21 do rival. Como o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, mesmo que o Palmeiras vença os três jogos restantes e iguale a pontuação, não conseguirá ultrapassar o Rubro-Negro caso empate no sábado.

Abel admite título ‘entregue’

Após a derrota em Belo Horizonte, Abel Ferreira deu sinais de que o Brasileirão deixou de ser prioridade. O treinador afirmou que o título está entregue e parabenizou o Flamengo pela campanha.

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“Agora vamos fazer o melhor para o Palmeiras. Foi um ano muito difícil a vários níveis, principalmente no Brasileirão. O Palmeiras não tinha o elenco disponível para jogar. Mas dar os parabéns, a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não teve contratempos como tivemos”, disse o português.



No Flamengo, a fala de Abel é tratada como estratégia, e o foco segue na partida de sábado.

“Agora vamos fazer o melhor para o Palmeiras. Foi um ano muito difícil a vários níveis, principalmente no Brasileirão. O Palmeiras não tinha o elenco disponível para jogar. Mas dar os parabéns, a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não teve contratempos como tivemos”, disse o português.No Flamengo, a fala de Abel é tratada como estratégia, e o foco segue na partida de sábado.

Finais pela frente

O planejamento do Palmeiras tem explicação no calendário. O Alviverde decide a Libertadores contra o Estudiantes no sábado seguinte, 28 de novembro, e a final da Copa do Brasil contra o Grêmio em 6 de dezembro. A ideia é preservar os principais jogadores para as duas decisões.



Além disso, o Palmeiras já teria desfalques para o confronto com o Flamengo. O zagueiro Gustavo Gómez, digo, Barboza, está suspenso, e Murilo, Paulinho e Jefté também estão fora

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato