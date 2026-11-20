Maioria dos jogadores campeões brasileiros em 2025 permaneceu no Flamengo em 2026 - Gilvan de Souza/Flamengo

Maioria dos jogadores campeões brasileiros em 2025 permaneceu no Flamengo em 2026Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/11/2026 07:30 | Atualizado 20/11/2026 09:21

Essa marca só foi alcançada até agora pelo rival que tenta adiar para ao menos a penúltima rodada o fim da disputa. O Alviverde conseguiu comemorar por duas temporadas seguidas em 1972 e 1973; 1993 e 1994 e 2022 e 2023.



Já o Rubro-Negro foi bi pela primeira vez com a geração de Zico, Júnior e Cia. em 1982 e 1983. E só voltou a repetir a dobradinha já com Arrascaeta e Bruno Henrique, além de Gabigol, em 2019 e 2020.



Com o título conquistado em 2025, o uruguaio e o atacante que seguem no elenco desde aquela época podem garantir mais um bicampeonato, chegando a quatro brasileiros no total pelo clube.



Outros campeões brasileiros por dois anos seguidos



Além de Flamengo e Palmeiras, somente outros quatro clubes conseguiram ser campeões em sequência do Brasileirão desde 1971. O São Paulo é o único tri, com os títulos já na Era dos pontos Corridos, em 2006,2007 e 2008.



O Cruzeiro também obteve o feito neste formato atual, em 2013 e 2014. Já o Corinthians foi em 1998 e 1999, antes dos pontos corridos. Assim como o Internacional, bi em 1975 e 1976.



Há ainda o caso do Santos de Pelé, campeão por cinco anos seguidos da Taça Brasil, entre 1961 e 1965. O torneio que era apenas de mata-mata atualmente passou a ser considerado título brasileiro pela CBF, recentemente.



Domínio recente de Flamengo e Palmeiras

Chama a atenção o fato de o Brasileirão estar chegando ao terceiro bicampeonato em apenas oito edições. O que mostra o poderio financeiro de Flamengo e Palmeiras em relação aos adversários. Além dos dois, apenas Atlético-MG, em 2021, e Botafogo, em 2024, conseguiram quebrar essa hegemonia nacional.



Como comparação, foram necessários 12 anos para os primeiros três clubes que conquistaram dois títulos seguidos do campeonato: Palmeiras, Internacional e o Flamengo. Depois, isso só voltou a acontecer nas décadas de 1990 e 2000, com Palmeiras, Corinthians e São Paulo em 15 anos.