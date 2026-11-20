Maioria dos jogadores campeões brasileiros em 2025 permaneceu no Flamengo em 2026Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo está perto de igualar marca do Palmeiras no Brasileirão
Rubro-Negro pode repetir a temporada passada e conquistar o título do campeonato nacional no sábado, em confronto direto
Outros campeões brasileiros por dois anos seguidos
Contra Abel, Jardim pode ampliar domínio português no Brasileirão
Técnico contabiliza bons números em dois anos nos pontos corridos e está perto de repetir Jorge Jesus como campeão pelo Flamengo
Flamengo está perto de igualar marca do Palmeiras no Brasileirão
Rubro-Negro pode repetir a temporada passada e conquistar o título do campeonato nacional no sábado, em confronto direto
Samuel Lino não será problema no Flamengo contra o Palmeiras
Atacante, de 26 anos, é um dos principais destaques do clube carioca na temporada com 55 jogos, 15 gols e 13 assistências
Flamengo entra na briga com o Vasco por joia do Goiás
Rubro-Negro sinalizou oferta de R$ 42 milhões por 70% do volante Lucas Rodrigues, valor acima da última proposta cruz-maltina
Torcedores preparam Aerofla antes de 'final' contra o Palmeiras
Rubro-Negro irá viajar para São Paulo nesta sexta-feira (20); embarque está marcado para 16h (de Brasília), no Aeroporto do Galeão
Palmeiras deve escalar só reservas no jogo que pode dar título ao Fla
Segundo Paulo Massini, do BandSports, Abel Ferreira decidiu poupar todos os titulares no duelo em que o Rubro-Negro precisa só de um empate
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.