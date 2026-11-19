Os atacantes Pedro (E) e Samuel Lino, do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Os atacantes Pedro (E) e Samuel Lino, do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/11/2026 18:40

Substituído na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 2 a 1, na última quarta-feira (18), no Maracanã, o atacante Samuel Lino, de 26 anos, não será problema para Leonardo Jardim no próximo compromisso do clube carioca contra o Palmeiras, neste sábado (21), em São Paulo.

Apesar da preocupação dos torcedores, o atacante acabou não atuando os 90 minutos porque entrou em campo diante do Furacão no sacrifício. O jogador estava fortemente gripado, mas não quis ficar de fora do jogo que deixou os cariocas bem próximos do título da competição.

Contratado no ano passado por algo em torno de 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões), Samuel Lino viveu seis meses bastante discretos no clube carioca com 31 jogos, quatro gols e cinco assistências. Porém, tudo mudou em 2026. O atacante se tornou peça fundamental na equipe de Leonardo Jardim, entrou em campo em 55 partidas, anotou 15 gols e deu 13 assistências até o momento.

O Flamengo terá dois desfalques importantes contra o Palmeiras. O zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. A tendência é que o Verdão entre em campo com uma equipe totalmente reserva. O técnico Abel Ferreira, inclusive, já tratou o título como vencido pelo Flamengo, depois de coletiva na última quarta-feira (18).

“Agora vamos fazer o melhor para o Palmeiras. Foi um ano muito difícil a vários níveis, principalmente no Brasileirão. O Palmeiras não tinha o elenco disponível para jogar. Mas dar os parabéns, a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não teve contratempos como tivemos”, disse o português.

Título muito perto

Com a vitória sobre o Athletico-PR e a derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo chegou a 98.6% de chances de título, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como tem três vitórias a mais e restam três jogos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate contra o Alviverde para se tornar campeão brasileiro.

"A expectativa é grande. Um confronto entre dois times que dominaram o campeonato este ano o campeonato foi dominado por esses dois times. Extremamente renhido, a quantidade de pontos que os dois times estão a fazer. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem, mas no futebol não existe vantagens. No futebol existe a realidade. Nós precisamos de fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos", disse Leonardo Jardim.