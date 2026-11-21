Nova casa do Palmeiras, o Nubank Parque pode ser palco da comemoração do Flamengo - Leco Viana/Parceiro/Agência O Dia

Nova casa do Palmeiras, o Nubank Parque pode ser palco da comemoração do FlamengoLeco Viana/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 21/11/2026 07:30 | Atualizado 21/11/2026 09:38

Flamengo tem uma chance rara desde a implementação dos pontos corridos em 2003, que é ser campeão do Brasileirão justamente em jogo contra o concorrente direto ao título. O confronto com o Palmeiras, neste sábado às 16h30, pela 36ª rodada, tem caráter de final porque basta um empate para o Rubro-Negro celebrar a conquista do campeonato na casa do rival, o que não chega a ser uma novidade. tem uma chance rara desde a implementação dos pontos corridos em 2003, que é ser campeão do Brasileirão justamente em jogo contra o concorrente direto ao título. O confronto com o Palmeiras, neste sábado às 16h30, pela 36ª rodada, tem caráter de final porque, o que não chega a ser uma novidade.

Afinal, o Flamengo já teve a oportunidade de disputar uma decisão no antigo estádio do Palmeiras e levou a melhor. Foi na Copa Mercosul de 1999 que, coincidentemente, foi definida pelo mesmo resultado que basta para o deca brasileiro em 2026: um empate.



"A sensação de comemorar o título na casa do adversário é a melhor possível. É única, ainda mais contra uma grande equipe. O Palmeiras tinha um dos melhores times do Brasil, era o atual campeão da Libertadores", recordou o ex-atacante Reinaldo, peça decisiva naquela final de 1999.



"Mas o mais importante foi voltar para o Rio de Janeiro para reencontrar os familiares e o torcedor no nosso ponto de encontro. Foi na Gávea para a gente poder passar toda essa alegria para o torcedor. Foram momentos inesquecíveis. Voltar campeão é muito bom".



Campeão com gol de Lê em passe de Reinaldo

Jornal O Dia destacou a final da Copa Mercosul de 1999, conquistada pelo Flamengo sobre o Palmeiras Reprodução / Jornal O Dia

O empate em 3 a 3 há quase 27 anos, em 20 de dezembro, foi no antigo estádio palmeirense, o Palestra Itália ou Parque Antártica, demolido em julho de 2010 para dar lugar à arena atual. O resultado, conquistado com um gol de Lê aos 38 minutos do segundo tempo, foi suficiente para o título porque no jogo de ida o Rubro-Negro venceu por 4 a 3.



Nas duas partidas daquela final, Reinaldo teve participação decisiva. Na ida no Maracanã, ele marcou o gol da vitória já aos aos 44 minutos da segunda etapa. E em São Paulo, deu o passe de calcanhar para Lê fazer o empate, numa jogada entre duas das muitas revelações da base rubro-negra que faziam parte daquele grupo que perdeu Romário um mês antes.



"Lembro que era um estádio abarrotado, não cabia mais ninguém. O Palmeiras era muito forte, com grandes nomes de seleções brasileira, paraguaia, colombiana. Mas a minha maior lembrança é do professor Carlinhos, que liderou aquele grupo como ninguém. Ele sabia da força que tinha a camisa do Flamengo, a força daquele grupo. Conseguiu unir e colocar a mentalidade do que era o Flamengo, foi o maior responsável pelo título", afirmou o ex-atacante.



Diferença entre o Flamengo de 1999 e 2026



A lembrança de Reinaldo do técnico Carlinhos deve-se também ao trabalho feito para recuperar um grupo que era dado como azarão na disputa continental. Sem nomes consagrados como agora, o Rubro-Negro jogou bastante pressionado por causa da qualidade do adversário e também porque não podia perder a partida de volta da final.



Neste jogo de sábado pelo Brasileirão de 2026, o Flamengo chega em uma situação muito mais tranquila do que a da Mercosul de 1999. Com seis pontos de vantagem na tabela do Brasileirão, pode até perder o confronto direto para o Palmeiras que seguirá como favorito ao título.

"Sem dúvida a decisão de sábado é mais confortável do que a de 99. A gente sabia que não poderia perder o segundo jogo. É um pouco mais confortável, mas também não significa que vai ser fácil. Pelo contrário, vai ser muito difícil, é uma verdadeira decisão", apostou Reinaldo.

Ainda assim, o Flamengo quer resolver logo para fazer festa na casa palmeirense em meio ao aumento de rivalidade entre os dois nos últimos anos.



"É o jogo mais esperado do campeonato. O Flamengo também esperou por esse momento, até porque perdeu o primeiro jogo no Maracanã (3 a 0), então tem esse detalhe também. É um grupo acostumado a vencer,que gosta desse tipo de jogo e o Palmeiras também tem um grupo vencedor, então vai ser uma grande decisão", avaliou o ex-atacante.



Decisivo naquela final em São Paulo, Reinaldo também faz uma aposta de quem pode ser o cara do gol do título brasileiro do Flamengo. E será saindo do banco de reservas.



"O Flamengo joga por dois resultados e tem tudo para fazer um grande jogo e se tornar campeão. Mas do outro lado também tem uma grande equipe, muito bem treinada e que seu torcedor não vai querer que que o rival seja campeão no seu estádio. Se tiver que apostar em alguém que possa entrar e resolver é o Bruno Henrique".