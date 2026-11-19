Lucas Rodrigues, volante do Goiás, comemora gol com a seleção sub-20 - Foto: Nelson Terme/CBF

Lucas Rodrigues, volante do Goiás, comemora gol com a seleção sub-20 Foto: Nelson Terme/CBF

Publicado 19/11/2026 17:40 | Atualizado 19/11/2026 17:41

Flamengo entrou na disputa com o Vasco pela contratação do volante Lucas Rodrigues, de 19 anos, uma das joias do Goiás. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro sinalizou uma oferta de 6,5 milhões de euros, cerca de R$ 42 milhões, por 70% dos direitos econômicos do jogador. entrou na disputa com o Vasco pela contratação do volante Lucas Rodrigues, de 19 anos, uma das joias do Goiás. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro sinalizou uma oferta de 6,5 milhões de euros, cerca de R$ 42 milhões, por 70% dos direitos econômicos do jogador.

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A proposta também prevê bônus por metas e uma cláusula para a compra de mais 10% por 700 mil euros (R$ 4,5 milhões). Com isso, o negócio pode chegar a 7,2 milhões de euros, aproximadamente R$ 46,5 milhões, por 80% do atleta.

A proposta também prevê bônus por metas e uma cláusula para a compra de mais 10% por 700 mil euros (R$ 4,5 milhões). Com isso, o negócio pode chegar a 7,2 milhões de euros, aproximadamente R$ 46,5 milhões, por 80% do atleta.

Vasco saiu na frente

O Vasco foi o primeiro a avançar pelo jogador. A primeira sinalização cruz-maltina girou em torno de 3,5 milhões de euros e foi considerada baixa pelo Goiás. O diretor de futebol Admar Lopes chegou a viajar a Goiânia para tratar do assunto pessoalmente.



Segundo uma fonte do Goiás, a última proposta oficial do Vasco, no papel, foi de 4,5 milhões de euros (R$ 29 milhões) por 70%, com a compra de mais 10% por 500 mil euros (R$ 3,2 milhões). Ao jogador, o clube carioca ofereceu um contrato de cinco anos. A oferta rubro-negra, portanto, supera a do rival.



Interesse antigo

O Flamengo monitora Lucas Rodrigues desde 2025. No meio deste ano, o clube chegou a sondar o volante para um projeto de transição entre o Sub-20 e o time profissional, mas a proposta não agradou aos empresários do jogador. Agora, a ideia é que ele chegue para integrar diretamente o elenco principal.

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O atleta se encaixa no perfil buscado pelo Rubro-Negro: jovens que já atuam no profissional e têm potencial de valorização.

O atleta se encaixa no perfil buscado pelo Rubro-Negro: jovens que já atuam no profissional e têm potencial de valorização.

Maior venda da história

O Goiás pretende fazer com Lucas Rodrigues a maior venda de sua história. O volante tem contrato com o clube até dezembro de 2029, e a multa rescisória é alta.



Além de Flamengo e Vasco, outros clubes acompanham a situação do jogador, como Cruzeiro, Atlético-MG e Athletico-PR. Há ainda interesse de equipes do exterior, especialmente do futebol inglês.



Quem é Lucas Rodrigues

Natural de Planaltina, em Goiás, Lucas Rodrigues é cria das categorias de base do Goiás e está em sua segunda temporada como profissional. Versátil, pode atuar como primeiro ou segundo volante, organizando o jogo e chegando ao ataque.



Nesta temporada, o jogador disputou 33 partidas e marcou seis gols. Foi peça importante na conquista do Campeonato Goiano de 2026, que encerrou um jejum de sete anos do clube no estadual, e se firmou como titular na Série B. O volante também defende a Seleção Brasileira Sub-20 e marcou contra a Dinamarca, em amistoso no fim de setembro.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato