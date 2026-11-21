Carrascal foi expulso por entrada em Murilo diante do Palmeiras, no primeiro turno - Cesar Greco / Palmeiras

Carrascal foi expulso por entrada em Murilo diante do Palmeiras, no primeiro turnoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 21/11/2026 08:00

Um dos melhores jogadores do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Carrascal reencontra o Palmeiras neste sábado, às 16h30, com a missão de se redimir por um erro que poderia ter custado caro. Apesar de ter feito parte do elenco campeão da Libertadores do ano passado contra o Alviverde, a lembrança mais recente do colombiano contra o rival é a expulsão no duelo do primeiro turno do Brasileiro, em que o Rubro-Negro perdeu por 3 a 0 em pleno Maracanã. Agora, basta um empate no Nubank Parque para sarar a ferida e faturar o título brasileiro.

No duelo entre os clubes pela 17ª rodada, em maio, a equipe de Leonardo Jardim era muito melhor até os 21 minutos do primeiro tempo, quando Carrascal acertou o rosto de Murilo, zagueiro do Verdão, com as travas da chuteira e recebeu cartão vermelho. O time paulista aproveitou a superioridade numérica para balançar a rede com Flaco López, Allan e Paulinho e, de quebra, abrir sete pontos de vantagem na liderança. Foi a gota d'água para a paciência dos rubro-negros com o colombiano se esgotar de vez, já que ele vinha de expulsão infantil contra o Corinthians, no vice Supercopa Rei.

Para reconquistar a confiança da Nação, o desafio era grande, mas veio a superação no segundo semestre. Desde o fim da Copa do Mundo, Carrascal lidera o número de participações diretas em gols do Flamengo no Brasileiro, com média de quase uma por jogo —14 em 15 partidas, com seis gols e oito assistências.

Os tentos do camisa 15 após a Copa ainda são, em sua grande maioria, decisivos. Dos seis gols marcados por ele desde julho, cinco serviram para desempatar um jogo, e todos terminaram com vitória do Fla - o primeiro dos 5 a 1 sobre o Mirassol, o único do 1 a 0 sobre o Fluminense, o primeiro nos 2 a 0 sobre o Mirassol, o terceiro nos 3 a 2 sobre o Atlético-MG e o segundo nos 2 a 1 sobre o Athletico-PR, na rodada passada. O único para ampliar uma vantagem foi o último do triunfo por 3 a 0 sobre o Botafogo.

Contra o Atlético-MG, Carrascal cobrou pênalti no último lance para dar a vitória ao Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

No primeiro semestre, quando a fase ainda era ruim, ele ainda marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre. Ou seja, somente com bolas na rede, o apoiador ajudou diretamente o Flamengo a conquistar 18 pontos no campeonato.

A boa fase já fez o apoiador cair novamente nas graças da torcida e se tornar um dos candidatos a craque do Brasileiro, junto com Samuel Lino, também do Fla. O técnico Leonardo Jardim foi importante nesse processo, porque seguiu dando oportunidades ao jogador mesmo quando a fase era ruim. Neste segundo semestre, por exemplo, Carrascal foi titular em 12 das, 15 rodadas que disputou no campeonato.

A tendência é que ele comece jogando novamente hoje, embora Plata e Lucas Paquetá também estejam à disposição do treinador. Basta um empate para o Flamengo sagrar-se campeão na casa do vice-líder Palmeiras, que tem seis pontos a menos a três rodadas do fim da competição. Mesmo que seja derrotado, o time só precisará de uma vitória sobre o Coritiba, dia 29, no Couto Pereira, ou sobre a Chapecoense, dia 2 de dezembro, no Maracanã, para confirmar o título.