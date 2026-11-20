Diretor de futebol do Flamengo, José Boto elogiou Samuel Lino, convocado para a seleção brasileira - Marcelo Cortes / Flamengo

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto elogiou Samuel Lino, convocado para a seleção brasileiraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/11/2026 12:05

Diretor de Flamengo desde o ano passado, José Boto abordou as contratações que vem desde que assumiu a função. Apesar da chegada de Lucas Paquetá, em janeiro deste ano, ter sido o investimento maior, cerca de 42 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões na cotação da época), o português afirmou que Samuel Lino foi o reforço mais impactante.

"Eu acho que o Samuel Lino é um caso até mais… que mostramos a potência do Flamengo do que o próprio Paquetá. Porque o Paquetá, tendo sido a maior contratação da história da América do Sul, houve uma vontade enorme dele de vir jogar aqui. Eu acho que sem essa vontade nós não conseguiríamos trazê-lo para jogar, porque o valor é alto, mas era um valor que muitos clubes da Europa poderiam pagar e muitos clubes na Europa queriam o Paquetá", afirmou em entrevista ao canal português "Canal 11".

Boto explicou que o Flamengo conseguiu vencer concorrências importantes para finalizar a contratação de Samuel Lino. Ele chegou ao clube carioca no meio do ano passado.

"O Lino, quando nós o contratamos, no ano passado, não só vinha do Atlético de Madrid (ESP), mas tinham clubes muito importantes, de Champions League, que o queriam. Era um jogador que tinha dois, três clubes que o queria. Aí sim foi convencimento de um projeto e de um clube que pode, realmente, disputar com os europeus", disse.

Contratado no ano passado por algo em torno de 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões), Samuel Lino viveu seis meses bastante discretos no clube carioca com 31 jogos, quatro gols e cinco assistências. Porém, tudo mudou em 2026. O atacante se tornou peça fundamental na equipe de Leonardo Jardim, entrou em campo em 55 partidas, anotou 15 gols e deu 13 assistências até o momento.

Título muito perto

Com a vitória sobre o Athletico-PR e a derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo chegou a 98.6% de chances de título, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como tem três vitórias a mais e restam três jogos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate contra o Alviverde para se tornar campeão brasileiro.

"A expectativa é grande. Um confronto entre dois times que dominaram o campeonato este ano o campeonato foi dominado por esses dois times. Extremamente renhido, a quantidade de pontos que os dois times estão a fazer. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem, mas no futebol não existe vantagens. No futebol existe a realidade. Nós precisamos de fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos", disse Leonardo Jardim.