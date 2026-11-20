Leonardo Jardim terá desfalques importantes para jogo decisivo contra PalmeirasGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo divulga relacionados para duelo decisivo com Palmeiras
De la Cruz será poupado devido ao gramado sintético do Nubank Parque; Pulgar e Léo Pereira estão suspensos devido ao terceiro cartão amarelo
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Boto cita chegada de atacante com mais peso que Paquetá: 'Potência'
Jogador, de 26 anos, é um dos principais destaques do clube carioca na temporada com 55 jogos, 15 gols e 13 assistências
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Rubro-Negro pode repetir a temporada passada e conquistar o título do campeonato nacional no sábado, em confronto direto
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