Leonardo Jardim terá desfalques importantes para jogo decisivo contra Palmeiras - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim terá desfalques importantes para jogo decisivo contra PalmeirasGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/11/2026 15:00

O Flamengo divulgou, na tarde desta sexta-feira (20), os relacionados para a partida decisiva contra o Palmeiras , que pode valer o décimo título brasileiro do Rubro-Negro. O meia Nico de la Cruz, que treinou normalmente pela manhã, será poupado devido ao gramado sintético do Nubank Parque.

Além disso, o técnico Leonardo Jardim terá desfalques de peso: o meia Pulgar e o zagueiro Léo Pereira sofreram o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR , na última quarta-feira (18), e estão fora do duelo. Evertton Araújo e Saúl despontam como potenciais substitutos do chileno, enquanto Danilo pode assumir a função na defesa.

A delegação do Flamengo embarca rumo a São Paulo ainda na tarde desta sexta-feira nos braços da torcida, que realizará um novo "AeroFla", nome dado à festa dos rubro-negros em aeroportos para se despedir do time antes de jogos importantes fora de casa. O voo do time está previsto para decolar às 16h, no Galeão, Zona Norte do Rio.

Confira os relacionados do Flamengo

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves, Rossi;

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, João Victor, Léo Ortiz, Vitão;

Meias: Carrascal, De Arrascaeta, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Saúl;

Atacantes: Bruno Henrique, Freitas, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Valencia;

Calculadora na mão

Com a vitória sobre o Athletico-PR e a derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro na última rodada, o Flamengo chegou a 98.6% de chances de título, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como tem três vitórias a mais e restam três jogos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate contra o Alviverde para se tornar campeão brasileiro.

A equipe de Leonardo Jardim tem 79 pontos e o time de Abel Ferreira, 73. Caso o duelo entre os clubes termine em igualdade, o Flamengo chega a 80 pontos – os paulistas ainda poderiam atingir esse número, mas ficariam atrás devido ao número de vitórias.

Ainda há a possibilidade de o Palmeiras escalar um time totalmente reserva para o jogo com o Flamengo, visando as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, segundo o jornalista Paulo Massini, do BandSports.

Expectativa alta

A partida entre Palmeiras e Flamengo será neste sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Rubro-Negro ainda terá pela frente o Coritiba, no Couto Pereira, no próximo dia 29 e a já rebaixada Chapecoense no Maracanã, no dia 2 de dezembro, para finalizar a temporada.