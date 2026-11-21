Flamengo é campeão do Brasileirão de 2026 com duas rodadas de antecedência - Marina Uezima/Parceiro/AgÃªncia O Dia

Flamengo é campeão do Brasileirão de 2026 com duas rodadas de antecedênciaMarina Uezima/Parceiro/AgÃªncia O Dia

Publicado 21/11/2026 18:25

maior vencedor na Era dos pontos corridos, com o quinto título. Para muitos torcedores, o Rubro-Negro também pode ser considerado o maior campeão da história do campeonato, se forem consideradas apenas as edições a partir de 1971, antes da unificação feita pela CBF com outros torneios nacionais.

O Flamengo sacramentou o decacampeonato do Brasileirão e se consolidou como o. Para muitos torcedores, o Rubro-Negro também pode ser considerado o maior campeão da história do campeonato, se forem consideradas apenas as edições a partir de 1971, antes da unificação feita pela CBF com outros torneios nacionais.

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Polêmica histórica à parte, o Flamengo levou o título pela quarta vez desde a revolução financeira que se iniciou em 2013 e que começou a render frutos seis anos depois. Campeão em 2019, 2020, 2025 e agora 2026, também já havia levantado o troféu em 2009.



Com isso, chegou a cinco conquistas nos pontos corridos, superando Palmeiras (2016, 2018, 2022, 2023) e Corinthians (2005, 2011, 2015 e 2017), ambos com quatro e que dividiam a marca.

A unificação de títulos nacionais

O Alviverde, aliás, está no centro da grande polêmica sobre o maior vencedor de Brasileirão. Desde a decisão da CBF de aceitar a Taça Brasil e do Troféu Roberto Gomes Pedrosa (Robertão) na contabilização, o Palmeiras passou a ter 12 títulos. Quatro deles foram nesses dois campeonatos, inclusive vencendo ambos em 1967, e que os rubro-negros não aceitam.

Como o Flamengo ganhou todas as 10 vezes depois que o Campeonato Brasileiro foi criado oficialmente, em 1971, sua torcida passou a ironizar os títulos de antes dessa época como "campeão por fax". É uma referência à decisão da CBF de 2010, quando unificou os torneios anteriores e também passou a considerá-los na conta.



Por outro lado, o Rubro-Negro também se vê envolvido em um caso particular, que é a Copa União de 1987, criada e organizada pelos clubes e que substituiu o Brasileiro naquele ano. Campeão do módulo verde, que representava a Primeira Divisão nacional, o Flamengo viu o regulamento ser modificado no meio da disputa e se recusou a disputar um quadrangular final contra Sport e Guarani, finalistas do módulo amarelo, que era a Segunda Divisão.



O clube pernambucano acabou campeão e, posteriormente, ganhou a disputa contra o Flamengo na Justiça para ter o direito de ser considerado o detentor legítimo do título.



Todos os campeões brasileiros, segundo a CBF



- Palmeiras - 12 vezes: 1960, 1967 (Taça Brasil), 1967, 1969 (Robertão), 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023



- Flamengo - 10 vezes: 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025 e 2026



- Santos - 8 vezes: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 (Taça Brasil), 1968 (Robertão), 2002 e 2004



- Corinthians - 7 vezes: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017



- São Paulo - 6 vezes: 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008



- Cruzeiro - 4 vezes: 1966 (Taça Brasil), 2003, 2013 e 2014



- Fluminense - 4 vezes: 1970, 1984, 2010 e 2012



- Vasco da Gama - 4 vezes: 1974, 1989, 1997 e 2000



- Atlético Mineiro - 3 vezes: 1937 (Torneio dos Campeões), 1971 e 2021



- Internacional - 3 vezes: 1975, 1976 e 1979



- Botafogo - 3 vezes: 1968 (Taça Brasil), 1995 e 2024



- Bahia - 2 vezes: 1959 (Taça Brasil) e 1988



- Grêmio - 2 vezes: 1981 e 1996



- Athletico-PR - 1 vez: 2001



- Coritiba - 1 vez: 1985



- Guarani - 1 vez: 1978



- Sport - 1 vez: 1987*



*Há disputa em relação ao título da Copa União de 1987

Ranking dos pontos corridos

Flamengo: 4 títulos (2009, 2019, 2020 e 2025)



Palmeiras: 4 títulos (2016, 2018, 2022 e 2023)



Corinthians: 4 títulos (2005, 2011, 2015 e 2017)



São Paulo: 3 títulos (2006, 2007 e 2008)



Cruzeiro: 3 títulos (2003, 2013 e 2014)



Fluminense: 2 títulos (2010 e 2012)



Santos: 1 título (2004)



Atlético-MG: 1 título (2021)



Botafogo: 1 título (2024)