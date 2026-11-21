O Flamengo sacramentou o decacampeonato do Brasileirão e se consolidou como o maior vencedor na Era dos pontos corridos, com o quinto título. Para muitos torcedores, o Rubro-Negro também pode ser considerado o maior campeão da história do campeonato, se forem consideradas apenas as edições a partir de 1971, antes da unificação feita pela CBF com outros torneios nacionais.
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Polêmica histórica à parte, o Flamengo levou o título pela quarta vez desde a revolução financeira que se iniciou em 2013 e que começou a render frutos seis anos depois. Campeão em 2019, 2020, 2025 e agora 2026, também já havia levantado o troféu em 2009.
Com isso, chegou a cinco conquistas nos pontos corridos, superando Palmeiras (2016, 2018, 2022, 2023) e Corinthians (2005, 2011, 2015 e 2017), ambos com quatro e que dividiam a marca.
A unificação de títulos nacionais
O Alviverde, aliás, está no centro da grande polêmica sobre o maior vencedor de Brasileirão. Desde a decisão da CBF de aceitar a Taça Brasil e do Troféu Roberto Gomes Pedrosa (Robertão) na contabilização, o Palmeiras passou a ter 12 títulos. Quatro deles foram nesses dois campeonatos, inclusive vencendo ambos em 1967, e que os rubro-negros não aceitam.
Como o Flamengo ganhou todas as 10 vezes depois que o Campeonato Brasileiro foi criado oficialmente, em 1971, sua torcida passou a ironizar os títulos de antes dessa época como "campeão por fax". É uma referência à decisão da CBF de 2010, quando unificou os torneios anteriores e também passou a considerá-los na conta.
Por outro lado, o Rubro-Negro também se vê envolvido em um caso particular, que é aCopa União de 1987, criada e organizada pelos clubes e que substituiu o Brasileiro naquele ano. Campeão do módulo verde, que representava a Primeira Divisão nacional, o Flamengo viu o regulamento ser modificado no meio da disputa e se recusou a disputar um quadrangular final contra Sport e Guarani, finalistas do módulo amarelo, que era a Segunda Divisão.
O clube pernambucano acabou campeão e, posteriormente, ganhou a disputa contra o Flamengo na Justiça para ter o direito de ser considerado o detentor legítimo do título.
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