A delegação do Flamengo embarcou rumo a São Paulo nesta sexta-feira (20), no Galeão, Zona Norte, para o jogo decisivo deste sábado (21) contra o Palmeiras . Torcedores organizaram um AeroFla, uma tradicional mobilização para se despedir do time nos aeroportos do Rio antes de jogos decisivos, mas o ônibus com os jogadores e a comissão técnica passou por outro local e não teve contato com os rubro-negros. O clube alegou que a mudança na rota foi uma determinação do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), da Polícia Militar.

Uma equipe do O DIA marcou presença. A concentração começou no Terminal de Cargas. Depois, após informações de um possível novo trajeto do automóvel com a delegação, os flamenguistas se dirigiram à Estrada do Galeão. Em seguida, o ônibus acabou entrando pela Ponte Velha e no próprio Terminal de Cargas, por volta das 15h30, frustrando os torcedores.

Flamengo se manifesta

Em nota, o Flamengo afirmou que a logística de viagem seguiria o mesmo planejamento adotado ao longo de toda a temporada, mantendo o trajeto e o local de embarque habituais. O clube também reforçou que ficou ciente da realização do AeroFla e entrou em contato com as autoridades para avaliar uma possível mudança. No entanto, "após orientação, foi recomendado que o planejamento original fosse mantido", aponta o texto.

Depois o clube divulgou um esclarecimento sobre o caso, argumentando que a direção de futebol foi contra a mudança de rota. "Apesar da orientação inicial de manutenção do trajeto, o BEPE determinou, já nas proximidades do Aeroporto Internacional Tom Jobim, a utilização de um acesso alternativo para a chegada da delegação do Flamengo, impedindo o contato previsto com os torcedores e profissionais de imprensa que aguardavam a equipe", diz a nota.

"A direção do futebol manifestou imediatamente sua discordância em relação à mudança e interveio para que a delegação não embarcasse diretamente na aeronave. Como forma de demonstrar respeito aos presentes, o diretor executivo de futebol, José Boto, e o jogador Danilo se dirigiram à área externa do aeroporto, onde atenderam à imprensa e lamentaram a alteração do trajeto, além de pedir desculpas aos torcedores que se deslocaram até o local", esclarece o comunicado. O voo estava previsto para decolar às 16h.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a decisão foi feita por causa da ausência de estrutura logística no local para eventos do tipo. Segundo a corporação, a medida teve o objetivo de evitar qualquer alteração ou risco no deslocamento do ônibus que pudesse impactar a rotina da cidade e do aeroporto. Veja o comunicado da PM:

"Considerando a ausência de estrutura logística de grades e de segurança privada nas proximidades do aeroporto, conforme protocolo para esse tipo de evento; considerando que a exigência supracitada visa proporcionar um distanciamento de segurança visando garantir a integridade física tanto da delegação quanto dos torcedores; o comando do BEPE delineou rotas com a proposta de evitar qualquer alteração ou risco no deslocamento dos ônibus que viesse a impactar na rotina da cidade e do aeroporto internacional Tom Jobim."

Autoridades se mobilizaram

A realização do AeroFla causou uma mobilização das autoridades do Rio. A CET-Rio afirmou que monitorou a movimentação da torcida para garantir a fluidez e segurança do trânsito. Além disso, a Secretaria Municipal de Ordem Pública também montou uma operação especial para garantir o ordenamento urbano e a segurança durante o evento.

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) atuou com 22 guardas municipais e cinco viaturas, do Terminal do Fundão até o Aeroporto do Galeão, em apoio ao AeroFla. O Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio) monitorou a movimentação dos torcedores através de câmeras espalhadas pela cidade e, principalmente, no entorno do aeroporto.

Tradição da torcida

O ato de mobilizar uma massa de torcedores no aeroporto antes de duelos decisivos se tornou um dos grandes costumes da torcida do Mais Querido. A tradição ganhou muita força em 2019, quando o Flamengo viajou para a final da Libertadores daquele ano contra o River Plate, após 38 anos sem jogar uma decisão da competição.

A final foi em Lima, no Peru, e o clube acabou sendo coroado com o bicampeonato da América, na época, com dois gols de Gabriel Barbosa nos minutos finais da partida. Depois deste evento, tornou-se algo rotineiro para os torcedores promoverem essa festa. Nas finais de 2021, 2022 e 2025, também houve apoio aos jogadores antes do embarque para as decisões.

Calculadora na mão

Com a vitória sobre o Athletico-PR e a derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro na última rodada, o Flamengo chegou a 98.6% de chances de título, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como tem três vitórias a mais e restam três jogos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate contra o Alviverde para se tornar campeão brasileiro.

A equipe de Leonardo Jardim tem 79 pontos e o time de Abel Ferreira, 73. Caso o duelo entre os clubes termine em igualdade, o Flamengo chega a 80 pontos – os paulistas ainda poderiam atingir esse número, mas ficariam atrás devido ao número de vitórias.

A partida entre Palmeiras e Flamengo será neste sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Rubro-Negro ainda terá pela frente o Coritiba, no Couto Pereira, no próximo dia 29 e a já rebaixada Chapecoense no Maracanã, no dia 2 de dezembro, para finalizar a temporada.

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