Diretor de futebol do Flamengo, José Boto - Gilvan de Souza / Flamengo

Diretor de futebol do Flamengo, José BotoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/11/2026 17:02

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, esclareceu a mudança na rota do ônibus do clube , que embarcou no Aeroporto do Galeão nesta sexta-feira (20) sem passar pela concentração de torcedores que queriam se despedir do time e apoiá-lo antes do jogo decisivo com o Palmeiras, no chamado AeroFla. O dirigente afirmou que a equipe desejava passar pelos rubro-negros, mas não pôde fazer isso por determinação do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), da Polícia Militar.

Após o ônibus entrar no aeroporto, o clube interveio para que a delegação não embarcasse diretamente no avião. Foi o momento em que Boto e o zagueiro Danilo compareceram à área externa do Galeão para dar esclarecimentos aos jornalistas.

"Nós avisamos que íamos fazer a mesma rotina, que seria passar por aqui, para que a torcida pudesse se deslocar para cá porque não tínhamos autorização do aeroporto para fazer o que fazemos normalmente quando existe AeroFla. Nós queríamos passar pela torcida, por isso fizemos essa nota", disse o dirigente.

"Mas, quando chegamos, por ordem da polícia, do Bepe, nós entramos por dentro do aeroporto, fugindo da torcida, que não era de maneira nenhuma a nossa intenção. Estamos dando essa explicação para vocês para que vocês passem para a torcida. Não houve da nossa parte qualquer intenção de fugir da torcida. Pelo contrário, queríamos passar pela torcida e sentir o carinho dela", destacou.

Uma equipe do O DIA marcou presença no local. A concentração começou no Terminal de Cargas. Depois, após informações de um possível novo trajeto do automóvel com a delegação, os flamenguistas se dirigiram à Estrada do Galeão. Em seguida, o ônibus acabou entrando pela Ponte Velha e no próprio Terminal de Cargas, por volta das 15h30, frustrando os torcedores.

Danilo quer reencontro com torcida

O zagueiro Danilo destacou que todos os jogadores apoiam momentos de contato com a torcida e destacou como o apoio é importante em um momento decisivo da temporada. "Dentro do elenco é unânime que todos gostam dessa proximidade, do incentivo do nosso torcedor, principalmente nesse tipo de momento decisivo. Obviamente não se trata de festa ou nada, a gente entende a responsabilidade do momento", ponderou.

Danilo também reforçou que deseja um novo reencontro entre a torcida e os jogadores, como uma oportunidade de pedir desculpas pelo mal-entendido.

"É mais para, entendendo a situação do torcedor que se deslocou para dar um apoio e um incentivo para a gente nesse momento, pedir desculpa a eles em nome do nosso elenco por não poder ter estado sentindo esse carinho, esse incentivo, mas também não deixando de lado que amanhã temos um dia muito importante para o Flamengo e que o apoio deles também de casa, com energias positivas, boas vibrações, será importante. A gente espera em algum momento reencontrá-los e poder pedir desculpas pessoalmente por esse mal-entendido."

Veja a nota do Flamengo sobre o caso

Apesar da orientação inicial de manutenção do trajeto, o BEPE determinou, já nas proximidades do Aeroporto Internacional Tom Jobim, a utilização de um acesso alternativo para a chegada da delegação do Flamengo, impedindo o contato previsto com os torcedores e profissionais de imprensa que aguardavam a equipe.



A direção do futebol manifestou imediatamente sua discordância em relação à mudança e interveio para que a delegação não embarcasse diretamente na aeronave. Como forma de demonstrar respeito aos presentes, o diretor executivo de futebol, José Boto, e o jogador Danilo se dirigiram à área externa do aeroporto, onde atenderam à imprensa e lamentaram a alteração do trajeto, além de pedir desculpas aos torcedores que se deslocaram até o local.



O Flamengo reforça seu respeito e agradecimento à torcida pelo apoio incondicional à equipe.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a decisão foi feita por causa da ausência de estrutura logística no local para eventos do tipo. Segundo a corporação, a medida teve o objetivo de evitar qualquer alteração ou risco no deslocamento do ônibus que pudesse impactar a rotina da cidade e do aeroporto. Veja o comunicado da PM:

"Considerando a ausência de estrutura logística de grades e de segurança privada nas proximidades do aeroporto, conforme protocolo para esse tipo de evento; considerando que a exigência supracitada visa proporcionar um distanciamento de segurança visando garantir a integridade física tanto da delegação quanto dos torcedores; o comando do BEPE delineou rotas com a proposta de evitar qualquer alteração ou risco no deslocamento dos ônibus que viesse a impactar na rotina da cidade e do aeroporto internacional Tom Jobim."

Calculadora na mão

Com a vitória sobre o Athletico-PR e a derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro na última rodada, o Flamengo chegou a 98.6% de chances de título, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como tem três vitórias a mais e restam três jogos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate contra o Alviverde para se tornar campeão brasileiro.

A equipe de Leonardo Jardim tem 79 pontos e o time de Abel Ferreira, 73. Caso o duelo entre os clubes termine em igualdade, o Flamengo chega a 80 pontos – os paulistas ainda poderiam atingir esse número, mas ficariam atrás devido ao número de vitórias.

A partida entre Palmeiras e Flamengo será neste sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Rubro-Negro ainda terá pela frente o Coritiba, no Couto Pereira, no próximo dia 29 e a já rebaixada Chapecoense no Maracanã, no dia 2 de dezembro, para finalizar a temporada.