Varela (ao centro) comemora vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Varela (ao centro) comemora vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/11/2026 09:00

Flamengo pode soltar o grito de campeão brasileiro neste sábado (21). Líder isolado, o time de Leonardo Jardim enfrenta o Palmeiras, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada, e precisa apenas de um empate para confirmar o título com duas rodadas de antecedência.

pode soltar o grito de campeão brasileiro neste sábado (21). Líder isolado, o time de Leonardo Jardim enfrenta o Palmeiras, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada, e precisa apenas de um empate para confirmar o título com duas rodadas de antecedência.

A rodada do meio de semana deixou o Rubro-Negro em situação confortável. Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Flamengo chegou aos 79 pontos, enquanto o Palmeiras parou nos 73 após perder para o Cruzeiro. Como o time carioca também tem três vitórias a mais, primeiro critério de desempate, basta não perder para ficar com a taça.



Palmeiras de olho nas finais

Do lado alviverde, o Brasileirão deixou de ser prioridade. O Palmeiras decide a Libertadores contra o Estudiantes no dia 28 de novembro e a Copa do Brasil contra o Grêmio em 6 de dezembro. Após a derrota no Mineirão, o técnico Abel Ferreira admitiu que considera o campeonato decidido.

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“Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras”, afirmou o treinador.



Segundo o BandSports, a tendência é que o Palmeiras vá a campo com um time reserva. O clube, porém, não confirmou a escalação.

“Este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras”, afirmou o treinador.Segundo o BandSports, a tendência é que o Palmeiras vá a campo com um time reserva. O clube, porém, não confirmou a escalação.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e da GeTV, no YouTube.



Prováveis escalações

No Palmeiras, Abel Ferreira não terá os zagueiros Alexander Barboza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Murilo, lesionado. O lateral-esquerdo Piquerez, que sentiu um problema muscular na seleção uruguaia, também deve ficar fora.



No Flamengo, Leonardo Jardim não conta com o zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o zagueiro Danilo deve voltar ao time depois de passar por uma cirurgia no maxilar. O uruguaio De La Cruz foi vetado por causa do gramado sintético do Nubank Parque.



Ficha técnica

Data e horário: sábado (21), às 16h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro, 36ª rodada



Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti (Emiliano Martínez); Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Maurício e Arthur; Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira



Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim



Arbitragem



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)