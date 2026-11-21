O Flamengo pode soltar o grito de campeão brasileiro neste sábado (21). Líder isolado, o time de Leonardo Jardim enfrenta o Palmeiras, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada, e precisa apenas de um empate para confirmar o título com duas rodadas de antecedência.
A rodada do meio de semana deixou o Rubro-Negro em situação confortável. Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Flamengo chegou aos 79 pontos, enquanto o Palmeiras parou nos 73 após perder para o Cruzeiro. Como o time carioca também tem três vitórias a mais, primeiro critério de desempate, basta não perder para ficar com a taça.
Palmeiras de olho nas finais
Do lado alviverde, o Brasileirão deixou de ser prioridade. O Palmeiras decide a Libertadores contra o Estudiantes no dia 28 de novembro e a Copa do Brasil contra o Grêmio em 6 de dezembro. Após a derrota no Mineirão, o técnico Abel Ferreira admitiu que considera o campeonato decidido.
No Palmeiras, Abel Ferreira não terá os zagueiros Alexander Barboza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Murilo, lesionado. O lateral-esquerdo Piquerez, que sentiu um problema muscular na seleção uruguaia, também deve ficar fora.
No Flamengo, Leonardo Jardim não conta com o zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o zagueiro Danilo deve voltar ao time depois de passar por uma cirurgia no maxilar. O uruguaio De La Cruz foi vetado por causa do gramado sintético do Nubank Parque.
Ficha técnica
Data e horário: sábado (21), às 16h30 (de Brasília)
Local: Nubank Parque, em São Paulo Competição: Campeonato Brasileiro, 36ª rodada
Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti (Emiliano Martínez); Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Maurício e Arthur; Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
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