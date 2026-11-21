Allan em treino pelo Corinthians - Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Allan em treino pelo CorinthiansRodrigo Coca/Ag.Corinthians

Publicado 21/11/2026 10:00

Corinthians. Segundo o jornalista Fábio Lázaro, do UOL, o jogador, emprestado pelo Flamengo, forçou a ausência na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, na quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, irritado com a perda de espaço no elenco.

O volante Allan vive um momento de tensão no. Segundo o jornalista Fábio Lázaro, do UOL, o jogador, emprestado pelo Flamengo, forçou a ausência na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, na quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, irritado com a perda de espaço no elenco.

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De acordo com a apuração, Allan tem um desconforto no tendão de Aquiles, mas o problema não seria grave a ponto de impedi-lo de jogar.



Irritação com improviso

A situação piorou depois de um jogo-treino contra a Portuguesa, durante a pausa para a Data Fifa. Na atividade, o volante foi escalado improvisado na lateral, o que o deixou incomodado. Desde então, ainda segundo o UOL, o desconforto no tendão passou a ser usado como argumento para não entrar em campo.

Futuro longe do Timão



A tendência é que Allan deixe o Corinthians ao fim do empréstimo, que termina em dezembro. O contrato prevê uma opção de compra de 2 milhões de euros, cerca de R$ 13 milhões, mas o clube paulista, em crise financeira, não tem o valor e não considera o volante uma peça indispensável.

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O retorno ao Flamengo também não deve acontecer. O clube carioca não conta com o jogador para 2027, e o estafe de Allan deve procurar outro destino para a próxima temporada.

O retorno ao Flamengo também não deve acontecer. O clube carioca não conta com o jogador para 2027, e o estafe de Allan deve procurar outro destino para a próxima temporada.

Chegada sem custos



Allan chegou ao Corinthians em fevereiro, emprestado pelo Flamengo sem custos até o fim de 2026. O clube paulista assumiu os salários do atleta, que aceitou uma redução para viabilizar o negócio. Na época, o volante também teve conversas com São Paulo e Vasco, mas priorizou a proposta corintiana em busca de mais minutos em campo.



Sem espaço no Flamengo

O jogador chegou ao Rubro-Negro em 2023, contratado junto ao Atlético-MG por cerca de R$ 35 milhões, depois de se destacar no time mineiro. No Flamengo, porém, não teve o desempenho esperado e perdeu espaço com a chegada de nomes como Jorginho e Saúl. Em 2025, entrou em campo em apenas 33 dos 78 jogos do clube.



Revelado nas categorias de base do Internacional, Allan foi comprado pelo Liverpool ainda jovem, mas nunca atuou pelos Reds e acumulou seis empréstimos. Um deles foi para o Fluminense, onde jogou em 2019. Depois, se transferiu para o Atlético-MG, clube em que viveu a melhor fase da carreira e conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, antes de ser contratado pelo Flamengo.

