Danilo vem treinando com proteção - Divulgação / Flamengo

Danilo vem treinando com proteção Divulgação / Flamengo

Publicado 21/11/2026 14:10

Um dos jogadores mais experiente do elenco do Flamengo, Danilo, de 35 anos, fez muitos elogios ao técnico Leonardo Jardim. O defensor, que fez parte do grupo da seleção brasileira na última Copa do Mundo, afirmou que a leitura de jogo do português é muito simples.

"O Mister é muito prático. É um treinador que não precisa dar muitas informações. Ele sempre deixa duas ou três informações muito claras daquilo que ele quer. São informações claras, simples e que facilitam muito para o jogador", disse em participação ao canal do YouTube "Canal 11".

A permanência de Leonardo Jardim não é incerta. Apesar do sucesso no Campeonato Brasileiro, as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores podem pesar negativamente para a continuidade do técnico. Existe o entendimento de que ele tem dificuldades em competição de mata-mata.

Danilo, que se recupera de duas fraturas na mandíbula no clássico contra o Fluminense no dia 11 de outubro, teve seu contrato renovado com o Flamengo no fim do mês passado. Ele seguirá no clube carioca até o ano que vem. O desejo do veterano é encerrar sua carreira depois.

"Penso que, da parte dos dois, existe a vontade de fazer mais um ano bonito e que eu possa dizer 'esse é o último ano da minha carreira e vou terminar no meu clube do coração. Que seja um 2027 onde a gente possa estar junto, que eu termine a minha carreira no Flamengo e, se Deus quiser, vencendo um troféu importante", afirmou em entrevista à "Flamengo TV".

Danilo chegou ao Flamengo no começo do ano passado. O jogador, que atuou como lateral-direito durante boa parte da carreira, passou a atuar como zagueiro com Filipe Luís e permanece assim desde a chegada de Leonardo Jardim neste ano.



No ano passado, Danilo foi reserva na maior parte do ano, mas acabou sendo decisivo no título histórico da Libertadores. Na vaga de Léo Ortiz, que estava lesionado, o veterano anotou de cabeça o gol da conquista sobre o Palmeiras, que valeu o tetracampeonato, inédito para clubes do futebol brasileiro.



Danilo já recebeu convites para trabalhar depois que encerrar a carreira. Um deles foi para auxiliar Carlo Ancelotti na comissão técnica da seleção brasileira. Outro é para seguir no próprio Flamengo. A decisão só deverá ser tomada depois que o veterano encerrar sua trajetória.



Antes de chegar ao Flamengo, Danilo já tinha passagens por clubes importantes como Santos, Porto, Real Madrid e Juventus. O atleta também tem um longo histórico, servindo a seleção brasileira, tendo disputado as Copas de 2018, 2022 e 2026.