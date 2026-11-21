Torcedor do Flamengo infiltrado e repórterReprodução / GE
Alviverde se irrita com flamenguista infiltrado e cria tensão ao vivo
Equipes se enfrentam em partida que pode valer o título do Campeonato Brasileiro de 2026 para o Rubro-Negro neste sábado (20)
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