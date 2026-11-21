Torcedor do Flamengo infiltrado e repórter - Reprodução / GE

Torcedor do Flamengo infiltrado e repórterReprodução / GE

Publicado 21/11/2026 14:58

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras é a maior entre clubes de estados diferentes no momento atual no futebol brasileiro. Antes do jogo deste sábado (21) um momento ao vivo terminou em confusão nos arredores do Nubank Parque, estádio do clube paulista. Durante uma externa da repórter da "GE TV" Amanda Barbosa, um torcedor rubro-negro infiltrado no setor de entrada do Alviverde foi entrevistado. Ao observar a cena, um palmeirense não gostou do ocorrido e foi tirar satisfação.

Tudo aconteceu quando Alex Escobar e Eric Faria no aquecimento antes da partida chamaram a repórter, que estava localizada na entrada dos torcedores do Palmeiras. A jornalista anunciou que havia um torcedor rubro-negro infiltrado na região. O flamenguista se identificou, mostrou sua tatuagem do clube carioca e fez um palpite do resultado: "Vai ser 3 a 0". Ao ver a situação, um palmeirense se meteu no ocorrido e começou a empurrar o rubro-negro. A cena foi divulgada ao vivo.

O Flamengo terá dois desfalques importantes contra o Palmeiras. O zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. A tendência é que o Verdão entre em campo com uma equipe totalmente reserva. O técnico Abel Ferreira, inclusive, já tratou o título como vencido pelo Flamengo, depois de coletiva na última quarta-feira (18).

“Agora vamos fazer o melhor para o Palmeiras. Foi um ano muito difícil a vários níveis, principalmente no Brasileirão. O Palmeiras não tinha o elenco disponível para jogar. Mas dar os parabéns, a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não teve contratempos como tivemos”, disse o português.

Com a vitória sobre o Athletico-PR e a derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo chegou a 98.6% de chances de título, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como tem três vitórias a mais e restam três jogos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate contra o Alviverde para se tornar campeão brasileiro.

"A expectativa é grande. Um confronto entre dois times que dominaram o campeonato este ano o campeonato foi dominado por esses dois times. Extremamente renhido, a quantidade de pontos que os dois times estão a fazer. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem, mas no futebol não existe vantagens. No futebol existe a realidade. Nós precisamos de fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos", disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.