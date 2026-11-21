Com um aproveitamento de quase 75%, Jardim está perto do deca - Gilvan de Souza / Flamengo

Com um aproveitamento de quase 75%, Jardim está perto do decaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/11/2026 16:00

Antes do começo da partida deste sábado (21) entre Flamengo e Palmeiras, em São Paulo, o técnico rubro-negro Leonardo Jardim rebateu Abel Ferreira, que comanda o Alviverde. O comandante dos cariocas rechaçou a ideia de que o Brasileiro já está "entregue ao Flamengo".

"No futebol é muito bla-bla. Os adversários se vitimizam e dizem que já está tudo resolvido, mas quem trabalha no dia a dia sabe que só se ganha quando temos os pontos suficientes", disse em entrevista à "GE TV".

O Flamengo terá dois desfalques importantes contra o Palmeiras. O zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar receberam o terceiro amarelo e estão suspensos. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira tratou o título como vencido pelo Flamengo, depois de coletiva na última quarta-feira (18).

“Agora vamos fazer o melhor para o Palmeiras. Foi um ano muito difícil a vários níveis, principalmente no Brasileirão. O Palmeiras não tinha o elenco disponível para jogar. Mas dar os parabéns, a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não teve contratempos como tivemos”, disse o português.

Com a vitória sobre o Athletico-PR e a derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo chegou a 98.6% de chances de título, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Como tem três vitórias a mais e restam três jogos, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate contra o Alviverde para se tornar campeão brasileiro.



"A expectativa é grande. Um confronto entre dois times que dominaram o campeonato este ano o campeonato foi dominado por esses dois times. Extremamente renhido, a quantidade de pontos que os dois times estão a fazer. Com certeza que o Flamengo tem uma vantagem, mas no futebol não existe vantagens. No futebol existe a realidade. Nós precisamos de fazer mais três pontos nesta sequência de três jogos", disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.

Desde 2016, Palmeiras e Flamengo têm dominado o futebol brasileiro. O Alvinegro ficou com quatro títulos neste período (2016, 2018, 2022, 2023), enquanto o Rubro-Negro, que venceu três (2019, 2020 e 2025) está bem perto de igualar a sequência. O Corinthians em 2017, o Atlético-MG em 2021 e o Botafogo em 2024 foram os únicos clubes que conseguiram se infiltrar entre as duas principais potências do país nos últimos anos.