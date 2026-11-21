Flamengo conquistou décimo título do Brasileiro - Adriano Fontes/ Flamengo

Flamengo conquistou décimo título do BrasileiroAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 21/11/2026 18:25

Foi com muita transpiração e sem vitória, mas o Flamengo é campeão brasileiro pela décima vez em sua história. Em São Paulo, contra o Palmeiras, o Rubro-Negro saiu atrás do placar depois de gol de Jhon Arias, mas Samuel Lino, autor do gol do título do ano passado em partida contra o Ceará, no Maracanã, apareceu de novo para ser decisivo e marcar no empate por 1 a 1 contra os paulistas , neste sábado (21), que selou mais uma conquista dos cariocas.

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Com o empate, o Flamengo chegou aos 80 pontos em 36 jogos. Faltam apenas duas rodadas para o fim e o Palmeiras só conseguirá alcançar a mesma pontuação. Porém, como os cariocas têm três vitórias a mais, não podem mais serem ultrapassados pelo Alviverde nem por nenhuma outra equipe no Brasileirão.

Campeão brasileiro, o Flamengo volta a jogar no próximo dia 29 (domingo) contra o Coritiba, no Couto Pereira. O Palmeiras, que irá disputar a final da Libertadores no próximo sábado (28) contra o Estudiantes, em Montevidéu, volta a entrar em campo pelo Brasileiro contra a Chapecoense, em Santa Catarina, na próxima terça-feira (24).

O primeiro tempo começou com o Flamengo tendo mais iniciativa de jogo, mas com o Palmeiras abrindo placar. Depois de algumas jogadas de fundo dos cariocas, o Alviverde balançou as redes aos 12 minutos. Giay foi no fundo e cruzou Jhon Arias, com baixa estatura, ganhou da defesa do Rubro-Negro e conferiu de cabeça.

O segundo dos paulistas quase saiu também em uma cabeçada. Aos 33 minutos, depois de cobrança de escanteio, Gustavo Gómez carimbou o travessão de Rossi.

O Flamengo, que teve mais posse no campo ofensivo, criou suas melhores chances no fim do primeiro tempo. Aos 42 minutos, Lucas Paquetá carimbou o travessão. Logo depois, aos 42 minutos, e aos 43 minutos, Carlos Miguel fez defesas praticamente idênticas depois de finalização de Samuel Lino e Arrascaeta dentro da área do Palmeiras, salvando os paulistas de sofrer o empate.

O segundo tempo começou com o Palmeiras administrando a partida. Aos 11 minutos, Leonardo Jardim sacou Plata e colocou Carrascal em campo. No primeiro lance depois da entrada do colombiano, Samuel Lino recebeu dentro da área de Pedro, finalizou, novamente Carlos Miguel defendeu e Carrascal finalizou para fora.

Aos 28 minutos, o Flamengo chegou de novo. Bruno Henrique, que entrou três minutos antes na vaga de Pedro, recuperou bola no campo de ataque e serviu Lino, novamente o atacante parou em Carlos Miguel. Porém, aos 29 minutos não teve jeito. Depois de bela jogada de Arrascaeta e Bruno Henrique, Samuel Lino apareceu para anotar o gol do empate, que selou o título do Flamengo.

Aos 17 minutos, o Palmeiras teve uma oportunidade excelente para matar a partida. Em belo contra-ataque, Sosa fintou a defesa rubro-negra e acabou finalizando para fora.