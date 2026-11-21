Arrascaeta e Bruno Henrique ganharam bustos do Flamengo neste mês - Paula Reis/Flamengo

Arrascaeta e Bruno Henrique ganharam bustos do Flamengo neste mêsPaula Reis/Flamengo

Publicado 21/11/2026 18:26

recorde para 19 títulos e, de quebra, igualou uma marca de Zico e outros quatro nomes da Geração de 81.

Arrascaeta e Bruno Henrique ganharam bustos porque são ídolos e os maiores vencedores da história do Flamengo. E não param de colecionar troféus, ao incluírem mais um na reluzente galeria: o de campeão do Brasileirão de 2026 . Com mais essa conquista, a dupla símbolo da atual era vitoriosa do Rubro-Negro ampliou seue, de quebra, igualou uma

Essa é a quarta conquista de Brasileirão do meia e do atacante com a camisa rubro-negra. Depois de vencerem em 2019, 2020 e 2025, com a inclusão de 2026, os dois entraram numa seleta galeria que tem Zico, Leandro, Andrade, Cantarelli (1980, 1982, 1983 e 1987) e Júnior (1980, 1982, 1983 e 1992).

Andrade tem cinco no total, pois também ganhou uma vez quando estava no Vasco (1989). E Arrascaeta e Bruno Henrique têm uma boa chance de ampliar essa marca e se isolarem como os maiores campeões brasileiros pelo Rubro-Negro, onde estão desde 2019.

O meia inicialmente tem contrato com o clube até 2028 e possui mais duas edições para tentar ganhar, enquanto o atacante fica ao menos até 2027, se não renovar outra vez. Quem também pode se juntar nesse seleto grupo são Pedro e Léo Pereira, que chegaram a três troféus pelo Flamengo (2020, 2025 e 2026).



O topo da lista

E quem sabe eles não podem chegar ou até superar os maiores campeões da história do Brasileirão? Para isso, precisam primeiro chegar às seis conquistas de Pelé, Pepe e Lima possuem.

O trio fez parte do Santos que dominou o Brasil na década de 60, com cinco títulos da Taça Brasil (1961, 1962, 1963, 1964, 1965) e um do Roberto Gomes Pedrosa (1968), o Robertão. Os dois torneios nacionais foram unficiados com o Campeonato Brasileiro pela CBF, em 2010.



Os títulos de Arrascaeta e Bruno Henrique pelo Flamengo



-3 Libertadores (2019, 2022 e 2025)



- 4 Brasileirões (2019, 2020, 2025 e 2026)



- 2 Copas do Brasil (2022 e 2024)



- 3 Supercopas Rei (2020, 2021 e 2025),



- 1 Recopa Sul-americana (2020)



- 6 Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026)

Os jogadores mais vezes campeões do Brasileirão



Seis títulos: Lima, Pelé e Pepe



Cinco títulos: Ademir da Guia, Andrade, Antônio Carlos Zago, Borges, Coutinho, Dagoberto, Dalmo, Gilmar, Mayke, Mauro Ramos, Mengálvio, Zinho e Zito



Quatro títulos: Amaral, Arrascaeta, Borges, Bruno Henrique, Calvet, Cantarelli, Danilo, Diego, Dorval, Dudu, Dudu, Edu Dracena, Emerson Leão, Everton Ribeiro, Jean, Júnior, Leandro, Marinho, Mauro Galvão, Raul Plassmann, Tchê Tchê, Tita, Toninho Guerreiro, Willian Bigode e Zico.