Memes: Flamengo conquistou o seu décimo título do Brasileirão - Reprodução / X

Memes: Flamengo conquistou o seu décimo título do BrasileirãoReprodução / X

Publicado 21/11/2026 18:37

Pela décima vez em sua história, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Brasileiro . Rapidamente os torcedores rubro-negros utilizaram as redes sociais para tirar onda com os rivais e comemorar a quarta conquista do torneio desde 2019.

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Além de alfinetar o Palmeiras, vice-campeão da competição, e adversário da partida deste sábado (21), os rubro-negros também aproveitaram para ironizar seus rivais do Rio de Janeiro: Vasco, Fluminense e Botafogo. Os torcedores do Flamengo também exaltaram Bruno Henrique e Arrascaeta, que já participaram das últimas quatro conquistas da Série A que o Rubro-Negro obteve.

A atual era de conquistas do Flamengo começou em 2019, quando comandado por Jorge Jesus, o Rubro-Negro faturou a taça alcançando a marca de 90 pontos. No ano seguinte, sob o comando de Rogério Ceni, os cariocas levaram a melhor na última rodada em uma disputa ponto a ponto com o Internacional. Depois de quatro anos sem vencer, o clube da Gávea voltou a ser campeão da Série A no ano passado, com o Palmeiras como vice.

A conquista foi um alívio para o técnico Leonardo Jardim, que estava pressionado depois que o Flamengo foi eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil e também na semifinal da Libertadores para o Estudiantes. Além do título do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro também faturou o Carioca no começo do ano depois de derrotar o Fluminense em uma disputa por penalidades.

Foi com muita transpiração e sem vitória, mas o Flamengo é campeão brasileiro pela décima vez em sua história. Em São Paulo, contra o Palmeiras, o Rubro-Negro saiu atrás do placar depois de gol de Jhon Arias, mas Samuel Lino, autor do gol do título do ano passado em partida contra o Ceará, no Maracanã, apareceu de novo para ser decisivo e marcar no empate por 1 a 1 contra os paulistas, neste sábado (21), que selou mais uma conquista dos cariocas.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 80 pontos em 36 jogos. Faltam apenas duas rodadas para o fim e o Palmeiras só conseguirá alcançar a mesma pontuação. Porém, como os cariocas têm três vitórias a mais, não podem mais serem ultrapassados pelo Alviverde nem por nenhuma outra equipe no Brasileirão.

Campeão brasileiro, o Flamengo volta a jogar no próximo dia 29 (domingo) contra o Coritiba, no Couto Pereira. O Palmeiras, que irá disputar a final da Libertadores no próximo sábado (28) contra o Estudiantes, em Montevidéu, volta a entrar em campo pelo Brasileiro contra a Chapecoense, em Santa Catarina, na próxima terça-feira (24).