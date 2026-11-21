Memes: Flamengo conquistou o seu décimo título do BrasileirãoReprodução / X
Memes! Torcedores do Flamengo ironizam rivais após título da Série A
Rubro-Negro se sagrou campeão do Brasileirão pela décima vez depois de empate contra o Palmeiras, em São Paulo; Lino foi herói
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Arrascaeta e Bruno Henrique ampliam recorde no Flamengo e igualam Zico
Ídolos da torcida, camisa 10 e 27 são campeões mais um vez e agora fazem parte de quatro das 10 conquistas de Brasileirão do Rubro-Negro
Flamengo se isola como maior campeão dos pontos corridos; veja a lista
Rubro-Negro também amplia marca como maior vencedor desde a criação do campeonato, em 1971, em meio à polêmica sobre títulos de rivais
Flamengo busca empate contra o Palmeiras e fatura deca do Brasileiro
Destaque da temporada, Samuel Lino, que havia feito o gol do título no ano passado contra o Ceará, foi novamente decisivo ao marcar
Jardim rebate Abel Ferreira sobre 'título entregue': 'Se vitimizam'
Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (21), em São Paulo; empate garantirá mais uma taça do Brasileirão para os cariocas
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Equipes se enfrentam em partida que pode valer o título do Campeonato Brasileiro de 2026 para o Rubro-Negro neste sábado (20)
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