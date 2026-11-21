Paquetá celebrou título pelo Flamengo - Adriano Fontes/ Flamengo

Paquetá celebrou título pelo FlamengoAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 21/11/2026 18:49 | Atualizado 21/11/2026 19:13

Revelado pelo Flamengo e jogador da seleção brasileira em duas Copas do Mundo, o meia Lucas Paquetá, de 29 anos, conquistou seu primeiro título de expressão nacional com o Rubro-Negro. Ao fim do empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, em São Paulo, o meia demonstrou sua emoção pela conquista.

"Meu maior sonho sempre foi vencer com essa camisa, eu passei dois anos muito complicados na minha vida lá fora. E eu decidi voltar porque queria me sentir acolhido, e eu queria vencer com esse clube. Voltei para isso. São dez títulos em 131 anos de clube, então é para ficar para a história. Mas ano que vem vamos buscar mais títulos", afirmou.

Paquetá também reforçou as dificuldades que o Flamengo enfrentou na partida, depois de sair atrás do placar. O meia elogiou a campanha dos cariocas, que chegaram aos 80 pontos em 36 jogos no Brasileirão.

"O jogo foi difícil, mas nosso time mostrou bastante força, entrega. Ganhar esse título aqui contra eles e com duas rodadas de antecedência. Eu amo essa nação", disse.

A atual era de conquistas do Flamengo começou em 2019, quando comandado por Jorge Jesus, o Rubro-Negro faturou a taça alcançando a marca de 90 pontos. No ano seguinte, sob o comando de Rogério Ceni, os cariocas levaram a melhor na última rodada em uma disputa ponto a ponto com o Internacional. Depois de quatro anos sem vencer, o clube da Gávea voltou a ser campeão da Série A no ano passado, com o Palmeiras como vice.

A conquista foi um alívio para o técnico Leonardo Jardim, que estava pressionado depois que o Flamengo foi eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil e também na semifinal da Libertadores para o Estudiantes. Além do título do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro também faturou o Carioca no começo do ano depois de derrotar o Fluminense em uma disputa por penalidades.

O jogo

Foi com muita transpiração e sem vitória, mas o Flamengo é campeão brasileiro pela décima vez em sua história. Em São Paulo, contra o Palmeiras, o Rubro-Negro saiu atrás do placar depois de gol de Jhon Arias, mas Samuel Lino, autor do gol do título do ano passado em partida contra o Ceará, no Maracanã, apareceu de novo para ser decisivo e marcar no empate por 1 a 1 contra os paulistas, neste sábado (21), que selou mais uma conquista dos cariocas.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 80 pontos em 36 jogos. Faltam apenas duas rodadas para o fim e o Palmeiras só conseguirá alcançar a mesma pontuação. Porém, como os cariocas têm três vitórias a mais, não podem mais serem ultrapassados pelo Alviverde nem por nenhuma outra equipe no Brasileirão.

Campeão brasileiro, o Flamengo volta a jogar no próximo dia 29 (domingo) contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O Palmeiras, que irá disputar a final da Libertadores no próximo sábado (28) contra o Estudiantes, em Montevidéu, volta a entrar em campo pelo Brasileiro contra a Chapecoense, em Santa Catarina, na próxima terça-feira (24).