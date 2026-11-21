Flamengo conquistou o décimo título do BrasileirãoAdriano Fontes/ Flamengo
Flamengo disputará primeiro título de 2027 em janeiro
Campeão do Campeonato Brasileiro de 2026, Rubro-Negro confirma presença na Supercopa Rei e aguarda a definição do adversário
Histórico de finais
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Jogador, de 35 anos, foi titular devido a lesão de Léo Pereira e participou de mais uma conquista de expressão defendendo o Flamengo
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O atacante, que foi um dos principais destaques do time na temporada, marcou contra o Palmeiras, selando o empate que garantiu a conquista
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Jogador, de 29 anos, que foi revelado pelo Rubro-Negro, disputou duas Copas do Mundo, conquistou primeira taça de expressão nacional
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Ídolos da torcida, camisa 10 e 27 são campeões mais um vez e agora fazem parte de quatro das 10 conquistas de Brasileirão do Rubro-Negro
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