Flamengo conquistou o décimo título do Brasileirão - Adriano Fontes/ Flamengo

Flamengo conquistou o décimo título do BrasileirãoAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 21/11/2026 19:12 | Atualizado 21/11/2026 19:14

O Flamengo conquistou o Brasileirão de 2026 e, de quebra, garantiu a disputa de mais um título no início de 2027. Como campeão nacional, o Rubro-Negro está confirmado na Supercopa Rei, que acontece em 24 de janeiro, ainda sem local confirmado pela CBF.

O adversário ainda depende da definição da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio. Ou seja, daqui a dois meses existe a possibilidade de os dois clubes que dominam o futebol brasileiro nos últimos anos se enfrentarem mais uma vez em uma decisão.

Caso seja mesmo o Alviverde o adversário, será um tira-teimas do torneio, já que o Flamengo venceu o rival uma vez e perdeu outra.

Flamengo é o maior campeão

Será a chance de o Flamengo buscar o quarto título da competição, criada em 1990 como Supercopa do Brasil e que teve só duas edições até retornar em 2020. Ninguém tem mais conquistas do que o Rubro-Negro, que levou o troféu em 2020 (em cima do Athletico-PR), 2021 (Palmeiras), 2025 (Botafogo).

Esta será a oitava disputa de Supercopa Rei do clube, que perdeu no ano passado por 2 a 0 para o Corinthians, no Mané Garrincha, em Brasília. As outras decisões em que ficou com o vice foram em 2022, para Atlético-MG, 2023, para o Palmeiras, e em 1991, para o Corinthians.

Ao todo, o Flamengo vai disputar ao menos cinco títulos na próxima temporada: Supercopa, Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Caso seja campeão continental, ainda terá o Mundial de Clubes em dezembro.



Todos os campeões da Supercopa

Flamengo: 3 títulos (2020, 2021, 2025)

Corinthians: 2 títulos (1991, 2026)

Grêmio: 1 título (1990)



Atlético Mineiro: 1 título (2022)



Palmeiras: 1 título (2023)



São Paulo: 1 título (2024)

Histórico de finais



2026: Corinthians 2x0 Flamengo

2025: Flamengo 3x1 Botafogo

2024: São Paulo 0x0 Palmeiras (4x2 nos pênaltis)

2023: Palmeiras 4x3 Flamengo

2022: Atlético Mineiro 2x2 Flamengo (8x7 nos pênaltis)

2021: Flamengo 2x2 Palmeiras (6x5 nos pênaltis)

2020: Flamengo 3x0 Athletico Paranaense



1991: Corinthians 1x0 Flamengo



1990: Grêmio 2x0 e 0x0 Vasco da Gama