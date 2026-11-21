Samuel Lino comemora gol que garantiu título brasileiroAdriano Fontes / Flamengo
Autor do gol do título, Lino exalta esforço do Flamengo no Brasileirão
O atacante, que foi um dos principais destaques do time na temporada, marcou contra o Palmeiras, selando o empate que garantiu a conquista
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Destaque da temporada, Samuel Lino, que havia feito o gol do título no ano passado contra o Ceará, foi novamente decisivo ao marcar
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