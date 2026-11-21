Samuel Lino comemora gol que garantiu título brasileiro - Adriano Fontes / Flamengo

Samuel Lino comemora gol que garantiu título brasileiroAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 21/11/2026 19:06

O atacante Samuel Lino viveu uma tarde inesquecível neste sábado (21). O jogador do Flamengo balançou a rede no empate em 1 a 1 com o Palmeiras , no Nubank Parque, que garantiu o título brasileiro ao Rubro-Negro. Ele repetiu o feito de 2025, quando também marcou o gol da conquista do Brasileirão daquele ano no duelo com o Ceará. Apesar disso, o atleta reforçou que a sensação desta partida é "completamente diferente".

"É um contexto totalmente diferente na minha carreira, em um jogo gigantesco, contra um dos clubes que brigam para ser campeão, dentro da casa deles. Eu lembrei [do gol contra o Ceará], mas esse aqui vai ficar marcado", disse, em entrevista à TV Globo.

Após a confirmação da conquista, os jogadores do banco de reservas correram ao gramado para comemorar. No entanto, Lino ficou um tempo imóvel, sozinho. Ele explicou que naquele momento, pensou no "quanto Deus é bom" e reforçou a dificuldade do Campeonato Brasileiro.

"Fiquei pensando no quanto Deus é bom, em todo o esforço que a gente fez o ano inteiro. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, a gente faz um esforço tremendo. No final, a gente foi recompensado pelo título. Depois desse esforço, eu estive ali penando um pouco e falei: 'Pô, fantástico'. Só agradecer e celebrar", afirmou.

Lino ainda destacou que o título tem um "gostinho especial" por ter sido conquistado no estádio do Palmeiras, time que tem sido um dos grandes rivais do Flamengo no futebol brasileiro nos últimos anos. "Lógico que a gente queria a vitória, no Flamengo a gente quer tudo, mas esse empate foi o suficiente para marcar nossos nomes na história."

O atacante se consolidou como um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Faltando duas rodadas para o fim da competição, ele chegou a 13 gols e nove assistências, totalizando 22 participações em gols.

É campeão!

Com o empate, o Flamengo chegou a 80 pontos, contra 74 do Palmeiras. Com isso, o Rubro-Negro não pode mais ser alcançado pelo rival paulista, que ainda tem chance de atingir 80 pontos, mas ficaria atrás no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.

Sendo assim, o Mais Querido faturou seu 10º título brasileiro com dois jogos de antecedência. O time ainda terá pela frente o Coritiba no próximo dia 29 de novembro e o Chapecoense, no Maracanã, em 2 de dezembro, jogo que marcará a entrega do troféu.