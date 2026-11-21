Flamengo conquistou décimo título do Brasileiro - Adriano Fontes/ Flamengo

Flamengo conquistou décimo título do BrasileiroAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 21/11/2026 19:11 | Atualizado 21/11/2026 20:54

Campeão pelo Flamengo mais uma vez, o zagueiro Danilo, de 35 anos, exaltou a importância do Brasileiro, conquistado neste sábado (21) depois de um empate contra o Palmeiras , em São Paulo, rebateu os comentários daqueles que afirmaram que a taça seria um prêmio de consolação para o Rubro-Negro.

"É uma loucura falar em prêmio de consolação. O Brasileiro começou no dia 28 de janeiro, então estamos aqui quase em dezembro, jogando semana a semana. É necessário jogar por um sentimento maior que o ego e objetivos pessoais. Esse grupo está de parabéns porque trabalhou muito bem", afirmou.

O Flamengo foi eliminado da Libertadores na semifinal para o Estudiantes. A competição era tratada como a grande obsessão para os cariocas nesta temporada. Além disso, o Rubro-Negro não avançou na Copa do Brasil, sendo eliminado antes das oitavas de final para o Vitória.

Danilo celebrou o título e admitiu um caráter especial por ter sido conquistado diante do Palmeiras, equipe que vem protagonizando ao lado do Flamengo as disputas pelos principais títulos do Brasileiro e da América do Sul.

"O sabor é especial, aqui na casa do Palmeiras, com todo respeito a instituição, mas é a maior rivalidade do futebol brasileiros nos últimos anos e também sul-americano. Então para gente é muito importante. Um troféu que premia a regularidade, pelos momentos difíceis que tivemos, mostramos força e resiliência", disse.

Por fim, Danilo acabou sendo titular porque Léo Pereira estava suspenso. Ele voltou a jogar depois de ficar um período afastado devido a fraturas na região da mandíbula. O veterano pediu para sair mais cedo, mas destacou o seu rendimento na partida contra o Palmeiras.

"Eu trabalho desta forma, apenas de ter 35 anos, eu tenho um ritmo muito alta. Mas depois de 50 dias sem jogar, eu tive cãibra ali no final e precisei sair, mas fiquei muito feliz com meu desempenho e com o dos meus companheiros", disse.

Foi com muita transpiração e sem vitória, mas o Flamengo é campeão brasileiro pela décima vez em sua história. Em São Paulo, contra o Palmeiras, o Rubro-Negro saiu atrás do placar depois de gol de Jhon Arias, mas Samuel Lino, autor do gol do título do ano passado em partida contra o Ceará, no Maracanã, apareceu de novo para ser decisivo e marcar no empate por 1 a 1 contra os paulistas, neste sábado (21), que selou mais uma conquista dos cariocas.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 80 pontos em 36 jogos. Faltam apenas duas rodadas para o fim e o Palmeiras só conseguirá alcançar a mesma pontuação. Porém, como os cariocas têm três vitórias a mais, não podem mais serem ultrapassados pelo Alviverde nem por nenhuma outra equipe no Brasileirão.

Campeão brasileiro, o Flamengo volta a jogar no próximo dia 29 (domingo) contra o Coritiba, no Couto Pereira.



O Palmeiras, que irá disputar a final da Libertadores no próximo sábado (28) contra o Estudiantes, em Montevidéu, volta a entrar em campo pelo Brasileiro contra a Chapecoense, em Santa Catarina, na próxima terça-feira (24).