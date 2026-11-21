Arrascaeta no jogo decisivo contra o Palmeiras no Nubank Parque, neste sábado (21) - Marina Uezima / Parceiro / Agência O Dia

Arrascaeta no jogo decisivo contra o Palmeiras no Nubank Parque, neste sábado (21)Marina Uezima / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 21/11/2026 19:28

O meia Giorgian de Arrascaeta falou de como é difícil ganhar o Campeonato Brasileiro e ressaltou a qualidade da campanha que o Flamengo está fazendo na competição, lembrando o recorde de pontos batido pela própria equipe em 2019. O Rubro-Negro faturou o título do torneio com duas rodadas de antecedência, após empatar com o Palmeiras em 1 a 1 na tarde deste sábado (21), no Nubank Parque.

"Só parabenizar os companheiros pelo trabalho que fizemos durante o ano todo. É difícil, muito difícil ganhar o Brasileirão. Tem que ter uma regularidade muito grande. A gente está fazendo uma pontuação que está se aproximando à grande campanha que fizemos com o Jorge Jesus, então demonstra que esse elenco jogou muito", disse.

Em 2019, sob comando de Jorge Jesus, o Flamengo chegou ao recorde de pontuação no Campeonato Brasileiro com 20 clubes ao atingir os 90 pontos. O time de Leonardo Jardim não pode mais alcançar esse número, mas tem chance de se consolidar como a segunda melhor campanha da história do formato caso vença os dois jogos restantes, contra Coritiba e Chapecoense, e chegue aos 86 pontos.

Arrascaeta ainda lembrou da eliminação na Libertadores, mas destacou a força do elenco para conquistar o título brasileiro. "Lamentavelmente ficamos fora da Libertadores, que também era um dos objetivos que tínhamos no ano. Mas é futebol, faz parte. Esse título aqui era muito importante para nós. Gratidão. Recebi muito carinho desde que cheguei aqui. A vida de jogador passa muito rápido, só quero curtir esse momento aqui", disse.

Ídolo eterno

O uruguaio consolidou ainda mais seu nome na história do Flamengo: ele chegou a 19 títulos pelo clube. Esta, ainda por cima, foi a sua quarta conquista de Campeonato Brasileiro vestindo a camisa rubro-negra, junto com Bruno Henrique. Depois de vencerem em 2019, 2020 e 2025, com a inclusão de 2026, a dupla igualou nomes lendários da geração dos anos 1980, em uma seleta galeria que tem Zico, Leandro, Andrade, Cantarelli (1980, 1982, 1983 e 1987) e Júnior (1980, 1982, 1983 e 1992).

Andrade tem cinco no total, pois também ganhou uma vez quando estava no Vasco (1989). E Arrascaeta e Bruno Henrique têm uma boa chance de ampliar essa marca e se isolarem como os maiores campeões brasileiros pelo Rubro-Negro, onde estão desde 2019.

O meia inicialmente tem contrato com o clube até 2028 e possui mais duas edições para tentar ganhar, enquanto o atacante fica ao menos até 2027, se não renovar outra vez. Quem também pode se juntar nesse seleto grupo são Pedro e Léo Pereira, que chegaram a três troféus pelo Flamengo (2020, 2025 e 2026).