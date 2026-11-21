Flamengo e Palmeiras se enfrentaram em São Paulo - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram em São PauloMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 21/11/2026 19:40

Campeão brasileiro depois de empatar contra o Palmeiras por 1 a 1, em São Paulo, o técnico Leonardo Jardim fez uma análise sobre o título como coroação de uma temporada com muitos desafios. O português admitiu que sua chegada ao Flamengo não foi das mais tranquilas, tendo como missão substituir Filipe Luís, que construiu uma história como atleta e técnico. O comandante rubro-negro celebrou a conquista e também deu alfinetadas.

"Não é fácil criar empatia depois do sucesso que o clube teve com o Filipe, acho que os jogadores e o trabalho diário do clube me aceitaram melhor do que os torcedores. (...) Aceitaram as minhas ideias e a minha forma de trabalhar. Os torcedores e a mídia têm saudades, assim é o futebol. Mas fico feliz de ser campeão, feliz pelo passado, pelo que o Filipe fez aqui. (...) Flamenguistas estão felizes, muita gente está infeliz", disse.

O treinador fez questão de conceder a coletiva ao lado de membros da sua comissão técnico. Leonardo Jardim ressaltou a importância dos profissionais que trouxe para o Flamengo.

"Sou sempre eu que dou a cara, mas queria dar a cara deste pessoal, três pessoas que eu trouxe de Portugal e três que eu adquiri como filhos aqui no Flamengo. Muitas vezes, eu recebo as críticas, mas os elogios são também para esta gente que está aqui no dia a dia. Trabalha, dá o seu melhor em prol do Flamengo. Por isso, queria parabenizá-los", contou.

Leonardo Jardim voltou a afirmar que o Brasileirão foi uma competição polarizada por Flamengo e Palmeiras. O técnico também elogiou o poder de superação dos cariocas depois de uma competição mais longa que o normal.

"A campanha do Flamengo nas primeiras três rodadas teve quatro pontos, uma média muito abaixo daquilo que fizemos depois. É uma campanha em que partimos atrás em relação a um adversário direto. Foi um campeonato entre duas equipes, nós e o Palmeiras. Nós soubemos construir ao longo da temporada uma campanha regular, que permitiu que neste momento, a duas rodadas do fim, estarmos com seis pontos de vantagem sobre o adversário direto e uma média de pontos extraordinária", opinou.

Por fim, Leonardo Jardim elogiou o empenho dos seus jogadores, mas não deixou de registrar os títulos que conquistou e que o colocaram na história do Flamengo.

"Estão de parabéns os jogadores, o estafe. Os jogadores acreditaram no que é o nosso trabalho, nossa metodologia. Foram os principais responsáveis por terem alterado o rumo dos acontecimentos. Hoje, são bicampeões. É um orgulho ficar com meu nome registrado no deca do campeonato e no 40º do Carioca", concluiu.