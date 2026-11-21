Rossi comemora o título brasileiro junto ao elencoAdriano Fontes / Flamengo
Rossi desabafa sobre críticas e avalia que fez temporada 'regular'
Após conquista do título brasileiro, goleiro agradeceu ao apoio da família e dos companheiros e destacou felicidade por mais um troféu
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Jardim celebra título, analisa 2026 e alfineta: 'Tem gente infeliz'
Treinador do Flamengo concedeu coletiva ao lado de membros da comissão técnica; português destacou feitos obtidos pelo Rubro-Negro
Arrascaeta diz que é 'muito difícil' ganhar o Campeonato Brasileiro
Meia uruguaio chegou à sua quarta conquista da competição com a camisa do Flamengo, se igualando a Zico e outras lendas da geração de 1980
Flamengo disputará primeiro título de 2027 em janeiro
Campeão do Campeonato Brasileiro de 2026, Rubro-Negro confirma presença na Supercopa Rei e aguarda a definição do adversário
Danilo rechaça 'prêmio de consolação' e exalta Brasileiro: 'Loucura'
Jogador, de 35 anos, foi titular devido a lesão de Léo Pereira e participou de mais uma conquista de expressão defendendo o Flamengo
Autor do gol do título, Lino exalta esforço do Flamengo no Brasileirão
O atacante, que foi um dos principais destaques do time na temporada, marcou contra o Palmeiras, selando o empate que garantiu a conquista
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