Rossi comemora o título brasileiro junto ao elenco - Adriano Fontes / Flamengo

Rossi comemora o título brasileiro junto ao elencoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 21/11/2026 21:57

O goleiro Agustín Rossi, do Flamengo, desabafou sobre as críticas que recebeu no ano e avaliou que o seu desempenho ao longo da temporada foi "regular". Após a conquista do Campeonato Brasileiro neste sábado (21), com o empate em 1 a 1 contra o Palmeiras , o argentino ainda destacou como celebrar a conquista no Nubank Parque, estádio do adversário, teve um gosto especial e mandou um recado à sua família.

"Eu quero agradecer muito à minha esposa, meu filho, à minha família que está comigo no Brasil e me apoiam quando fico mal. Às vezes é muito difícil suportar muitas coisas, é uma temporada onde, pra muita gente, parece que eu sou o único culpado. Mas esse título me deixa muito feliz porque, na minha visão e para o nosso treinador de goleiros, nosso grupo de goleiros, a gente teve uma temporada regular", afirmou.

Rossi sofreu cobranças da torcida por falhas durante o ano. Na última delas, o jogador chegou a ser vaiado no Maracanã após o gol de Vargas, do Athletico-PR, na última quarta-feira (18), que acertou um chute antológico de antes da linha do meio-campo.

O goleiro, que veste a camisa do Rubro-Negro desde 2024, também destacou a felicidade por ter vencido mais um troféu. "Tempero especial hoje, acabamos o campeonato e comemoramos aqui [no Nubank Parque]. Depois do que foi o nosso ano, estar brigando o tempo todo contra eles, acabamos mostrando que fomos a equipe mais regular do ano no Campeonato Brasileiro", disse.

Rossi ainda falou das eliminações na Libertadores e da Copa do Brasil, mas destacou o feito da conquista do 10º título brasileiro da história do clube. "Queríamos chegar mais longe nas outras competições, mas estamos muito felizes, tenho muita gratidão ao Flamengo e vim para competir e conquistar coisas. Já esqueci quantos títulos aqui no clube. Muito feliz por isso."

É campeão!

Com o empate, o Flamengo chegou a 80 pontos, contra 74 do Palmeiras. Com isso, o Rubro-Negro não pode mais ser alcançado pelo rival paulista, que ainda tem chance de atingir 80 pontos, mas ficaria atrás no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.

Sendo assim, o Mais Querido faturou seu 10º título brasileiro com dois jogos de antecedência. O time ainda terá pela frente o Coritiba no próximo dia 29 de novembro e o Chapecoense, no Maracanã, em 2 de dezembro, jogo que marcará a entrega do troféu.