Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/11/2026 22:25

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, celebrou a conquista do Brasileiro com uma provocação ao Palmeiras. Depois de exaltar a trajetória do Rubro-Negro e reafirmar a dificuldade da Série A, o mandatário citou o número de títulos que o clube carioca da competição tem e alfinetou o Alviverde.

"Nosso trabalho foi muito bom, não é fácil ter a campanha que a gente teve no segundo turno, eu estou feliz. É muito bacana ganhar, é muito bacana conquistar o Campeonato Brasileiro. O Brasileiro é mais difícil pela Libertadores. No imaginário do torcedor pode não ser pelo tempo que ficamos sem conquistar a Libertadores. Nós temos dez Brasileiros, quatro Libertadores, não tem fax (risos). Muito feliz com que a gente fez, como dizia Zeca Pagodinho: "Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu", disse o dirigente em entrevista ao "GE".

A referência feita por Bap tem a ver com quatro títulos do nacionais do Palmeiras, que foram conquistados antes de 1971, quando a competição era chamada de Taça Brasil e de Robertão. O Alviverde tem oito conquistas da Série A depois que a competição passou a ter o nome de Campeonato Brasileiro.

Questionado sobre a permanência ou não de Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, e de José Boto, diretor de futebol, na próxima temporada, o presidente afirmou que "hoje (sábado) é dia de comemoração", mas concluir dizendo que "deseja que todos fiquem".

Foi com muita transpiração e sem vitória, mas o Flamengo é campeão brasileiro pela décima vez em sua história. Em São Paulo, contra o Palmeiras, o Rubro-Negro saiu atrás do placar depois de gol de Jhon Arias, mas Samuel Lino, autor do gol do título do ano passado em partida contra o Ceará, no Maracanã, apareceu de novo para ser decisivo e marcar no empate por 1 a 1 contra os paulistas, neste sábado (21), que selou mais uma conquista dos cariocas.



Com o empate, o Flamengo chegou aos 80 pontos em 36 jogos. Faltam apenas duas rodadas para o fim e o Palmeiras só conseguirá alcançar a mesma pontuação. Porém, como os cariocas têm três vitórias a mais, não podem mais serem ultrapassados pelo Alviverde nem por nenhuma outra equipe no Brasileirão.



Campeão brasileiro, o Flamengo volta a jogar no próximo dia 29 (domingo) contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O Palmeiras, que irá disputar a final da Libertadores no próximo sábado (28) contra o Estudiantes, em Montevidéu, volta a entrar em campo pelo Brasileiro contra a Chapecoense, em Santa Catarina, na próxima terça-feira (24).