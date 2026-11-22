O Flamengo primeiro provocou o Palmeiras e sua presidente, Leila Pereira, nas redes sociais após o título do Brasileirão conquistado no sábado (21). Mais tarde, em comunicado oficial, o posicionamento foi outro, com agradecimento sobre a forma como foi tratado pelo clube rival e por torcedores no Nubank Parque.
"O Clube de Regatas do Flamengo, por meio de seu presidente, Luiz Eduardo Baptista, agradece à Sociedade Esportiva Palmeiras pela hospitalidade e pela recepção oferecida à delegação rubro-negra no Nubank Parque", diz a nota oficial.
"Gestos como esse reforçam a importância do respeito mútuo e das boas relações institucionais entre os clubes, demonstrando que a rivalidade deve ficar restrita às quatro linhas."
Com a rivalidade cada vez maior entre os dois clubes que disputam o domínio do futebol brasileiro e continental, não foram surpresa as postagens do Rubro-Negro logo após o empate em 1 a 1. Os principais alvos foram Leila e o número de títulos brasileiros do Alviverde.
A dirigente ganhou ao menos três postagens. Em uma, o Flamengo compartilhou um vídeo da personagem Carminha, interpretada por Adriana Esteves na novela Avenida Brasil e que é apontada como semelhante à mandatária. Ela grita de susto ao ver uma foto de Samuel Lino.
Vale a pena ver de novo! #oioioi https://t.co/tDgSrQgtKh
Em outra, recuperou várias declarações de Leila, algumas provocando o Rubro-Negro quando abriu sete pontos de vantagem no Brasileirão deste ano.
"Frases que envelheceram mal: 'O Flamengo é um clube como outro qualquer'. 'Estou a 7 pontos, né? Do segundo...' 'Eu quero mesmo é ser líder no final.' Fiquem felizes e desfrutem! Afinal, as contas se fazem no fim e NINGUÉM MORRE NOS DEVENDO!", postou o perfil oficial do Flamengo.
Frases que envelheceram mal: "O Flamengo é um clube como outro qualquer". "Estou a 7 pontos, né? Do segundo..." "Eu quero mesmo é ser líder no final." Fiquem felizes e desfrutem! Afinal, as contas se fazem no fim e NINGUÉM MORRE NOS DEVENDO!
Até Arrascaeta se aproveitou de uma célebre brincadeira de Leila Pereira para provocar o rival: "Estão mais calmos? Tem que respeitar o Mengão", escreveu o camisa 10 em postagem com uma foto do troféu no Instagram.
O presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, também provocou em relação ao número de conquistas de Brasileirão: 'Dez Brasileiros e sem fax'.
A nota oficial completa do Flamengo
"O Clube de Regatas do Flamengo, por meio de seu presidente, Luiz Eduardo Baptista, agradece à Sociedade Esportiva Palmeiras pela hospitalidade e pela recepção oferecida à delegação rubro-negra no Nubank Parque.
O Flamengo estende seu agradecimento à diretoria, à comissão técnica e à torcida palmeirense pelo respeito e pela cordialidade demonstrados durante a disputa da 36ª rodada do Brasileirão.
Gestos como esse reforçam a importância do respeito mútuo e das boas relações institucionais entre os clubes, demonstrando que a rivalidade deve ficar restrita às quatro linhas."
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