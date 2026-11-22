Flamengo conquistou décimo título do Brasileiro - Adriano Fontes/ Flamengo

Flamengo conquistou décimo título do BrasileiroAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 22/11/2026 08:28



O Flamengo primeiro provocou o Palmeiras e sua presidente, Leila Pereira, nas redes sociais após o título do Brasileirão conquistado no sábado (21). Mais tarde, em comunicado oficial, o posicionamento foi outro, com agradecimento sobre a forma como foi tratado pelo clube rival e por torcedores no Nubank Parque.

"O Clube de Regatas do Flamengo, por meio de seu presidente, Luiz Eduardo Baptista, agradece à Sociedade Esportiva Palmeiras pela hospitalidade e pela recepção oferecida à delegação rubro-negra no Nubank Parque", diz a nota oficial.



"Gestos como esse reforçam a importância do respeito mútuo e das boas relações institucionais entre os clubes, demonstrando que a rivalidade deve ficar restrita às quatro linhas."



As provocações ao Palmeiras

Com a rivalidade cada vez maior entre os dois clubes que disputam o domínio do futebol brasileiro e continental, não foram surpresa as postagens do Rubro-Negro logo após o empate em 1 a 1. Os principais alvos foram Leila e o número de títulos brasileiros do Alviverde.



A dirigente ganhou ao menos três postagens. Em uma, o Flamengo compartilhou um vídeo da personagem Carminha, interpretada por Adriana Esteves na novela Avenida Brasil e que é apontada como semelhante à mandatária. Ela grita de susto ao ver uma foto de Samuel Lino.



Vale a pena ver de novo! #oioioi https://t.co/tDgSrQgtKh — Flamengo (@Flamengo) November 21, 2026

Em outra, recuperou várias declarações de Leila, algumas provocando o Rubro-Negro quando abriu sete pontos de vantagem no Brasileirão deste ano.



"Frases que envelheceram mal:

'O Flamengo é um clube como outro qualquer'.

'Estou a 7 pontos, né? Do segundo...'

'Eu quero mesmo é ser líder no final.'

Fiquem felizes e desfrutem! Afinal, as contas se fazem no fim e NINGUÉM MORRE NOS DEVENDO!", postou o perfil oficial do Flamengo.



Frases que envelheceram mal: "O Flamengo é um clube como outro qualquer". "Estou a 7 pontos, né? Do segundo..." "Eu quero mesmo é ser líder no final." Fiquem felizes e desfrutem! Afinal, as contas se fazem no fim e NINGUÉM MORRE NOS DEVENDO! — Flamengo (@Flamengo) November 21, 2026

Até Arrascaeta se aproveitou de uma célebre brincadeira de Leila Pereira para provocar o rival: "Estão mais calmos? Tem que respeitar o Mengão", escreveu o camisa 10 em postagem com uma foto do troféu no Instagram.



Atualizado com sucesso! https://t.co/P0QgSFWUpT — Flamengo (@Flamengo) November 21, 2026



Com a conquista de 2026, o Flamengo tornou-se decacampeão brasileiro e aproveitou para provocar os contestados 12 do Palmeiras. Este número contabiliza a unificação de quatro títulos de Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa , feita pela CBF em 2010.

Em outra postagem, o clube se juntou a uma brincadeira dos torcedores que o Flamengo é o primeiro 10 vezes campeão brasileiro no campo, sem precisar de uma decisão via fax.



ATENÇÃO PARA UM RECADO IMPORTANTE: https://t.co/tuvBc55QPw — Flamengo (@Flamengo) November 21, 2026

O presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, também provocou em relação ao número de conquistas de Brasileirão: 'Dez Brasileiros e sem fax'.

A nota oficial completa do Flamengo



"O Clube de Regatas do Flamengo, por meio de seu presidente, Luiz Eduardo Baptista, agradece à Sociedade Esportiva Palmeiras pela hospitalidade e pela recepção oferecida à delegação rubro-negra no Nubank Parque.



O Flamengo estende seu agradecimento à diretoria, à comissão técnica e à torcida palmeirense pelo respeito e pela cordialidade demonstrados durante a disputa da 36ª rodada do Brasileirão.

Gestos como esse reforçam a importância do respeito mútuo e das boas relações institucionais entre os clubes, demonstrando que a rivalidade deve ficar restrita às quatro linhas."