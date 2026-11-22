Adriano Fontes/ Flamengo - Adriano Fontes/ Flamengo

Adriano Fontes/ FlamengoAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 22/11/2026 10:54

título brasileiro do Flamengo no Nubank Parque teve uma personagem inesperado: a taça do Campeonato Brasileiro de 2025. Sem o troféu oficial desta temporada, que a CBF decidiu não levar ao estádio do Palmeiras, o Rubro-Negro montou uma operação secreta para comemorar a conquista com a taça do ano passado, logo após o empate por 1 a 1 com o rival, neste sábado (21). A festa dono Nubank Parque teve uma personagem inesperado: a taça do Campeonato Brasileiro de 2025. Sem o troféu oficial desta temporada, que a CBF decidiu não levar ao estádio do Palmeiras, o Rubro-Negro montou uma operação secreta para comemorar a conquista com a taça do ano passado, logo após o empate por 1 a 1 com o rival, neste sábado (21).

Ideia de Bap

A iniciativa partiu do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Segundo o 'Uol', o troféu viajou para São Paulo escondido em um baú, dentro do avião da delegação. A diretoria manteve a operação em segredo até dos jogadores, e poucas pessoas do estafe sabiam do plano.

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Depois do apito final, um roupeiro levou a taça ao gramado dentro de uma bolsa e a entregou ao elenco, que comemorava com a torcida rubro-negra no setor destinado aos visitantes. Depois do apito final, um roupeiro levou a taça ao gramado dentro de uma bolsa e a entregou ao elenco, que comemorava com a torcida rubro-negra no setor destinado aos visitantes.

'Tem troféu bastante'

"Cara, eu não sei bem quem organizou isso aí. E se soubesse também não iria entregar. Mas chegou e é isso que importa. É um protocolo da CBF, paciência. O Flamengo tem agora dez títulos, então tem troféu bastante para poder trazer um para cá", disse o defensor, aos risos.



Camisas vetadas

Outro tema que movimentou os bastidores foram as camisas comemorativas do título. Antes de a bola rolar, os modelos vazaram por engano no grupo de WhatsApp em que o clube divulga comunicados institucionais à imprensa, e um deles ainda trazia uma provocação ao técnico Abel Ferreira. O arquivo foi apagado minutos depois, e a assessoria institucional assumiu o erro, o que causou revolta interna no departamento de futebol.



Segundo o 'Uol', porém, Bap já havia vetado que o estafe levasse as camisas para São Paulo. Por isso, os jogadores não as vestiram na comemoração.

Provocações e hino no volume máximo



A festa teve clima de provocação. Alguns jogadores do Flamengo fizeram sinal de silêncio para os torcedores palmeirenses e os chamaram de vices, mas nem todo o elenco participou. Do lado alviverde, a administração do estádio colocou o hino do Palmeiras em volume alto no sistema de som enquanto atletas e torcedores rubro-negros festejavam.

Taça oficial só no Maracanã



A decisão da CBF de não levar o troféu de 2026 ao Nubank Parque gerou polêmica durante a semana. A entidade definiu que a entrega será feita no primeiro jogo em que o campeão atuar como mandante após a confirmação do título. Com isso, o Flamengo receberá a taça oficial no dia 2 de dezembro, no Maracanã, contra a Chapecoense, na última rodada.