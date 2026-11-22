Técnico Leonardo Jardim tem futuro indefinido no Flamengo - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Técnico Leonardo Jardim tem futuro indefinido no FlamengoMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 22/11/2026 12:12



O Flamengo celebrou a conquista do Brasileirão pela décima vez e agora pode destravar muitas situações para 2027 que estavam paradas para não tirar o foco. Nos próximos dias a diretoria vai se debruçar no planejamento para a próxima temporada, com definições sobre técnico, diretor de futebol, elenco e renovações.

Os casos mais urgentes dizem respeito às situações dos dois portugueses. Afinal, a permanência de Leonardo Jardim ainda precisa ser confirmada, mesmo que ele tenha contrato até o fim de 2027. Isso porque há uma cláusula que permite a rescisão ao fim do primeiro ano de trabalho.

Flamengo conversará com Leonardo Jardim

A diretoria vinha avaliando o trabalho do técnico e havia uma preocupação em determinado momento da temporada diante de atuações ruins, como na eliminação na semifinal da Libertadores. Mas a arrancada no Brasileirão que culminou no título ajuda na decisão pela permanência, que ainda será discutida.



"O futebol nunca se sabe o que será o futuro. Com certeza que, depois de sermos campeões, vamos sentar à mesa. Isso é uma questão normal. Depois do projeto do Monaco, em que tive 10 anos de contrato, eu nunca mais assinei dois anos, eu sempre assinei um ano com opção de ficar um segundo ano em todos os clubes. Se tiver interesse em continuar, está tudo bem. Se não, não quero tirar dinheiro de ninguém, estou aqui para fazer o meu trabalho", desconversou Jardim.



A mesma situação acontece com o diretor de futebol, José Boto, que tem contrato até dezembro deste ano. O português já balançou alguma vezes desde que assumiu em 2025 e sua permanência é uma incógnita, até pelo desgaste.



Em paralelo, o Flamengo avalia outros nomes que podem assumir o cargo e uma definição deve acontecer nos próximos dias. Uma saída é possível.



Vendas de jogadores no planejamento

Em relação ao elenco rubro-negro, são muitos casos a tratar. Com uma redução significativa nos investimentos para 2027, a ideia é manter a maior parte dos jogadores e fazer reposições pontuais, de preferência com nomes livres no mercado.



Em paralelo, o Flamengo entende que terá de vender alguns nomes, mas não quer se desfazer de destaques. A expectativa é que cheguem propostas por Samuel Lino, Carrascal, Gonzalo Plata, entre outros, e cada caso será avaliado a depender de valores e do que pensa a comissão técnica.



Outros jogadores também podem deixar o clube por estarem fora dos planos ou em baixa, casos de De La Cruz, Ayrton Lucas, Saúl.



Quem também negocia

Há também renovações de contrato a resolver. Léo Pereira, Pedro e Rossi chegaram a iniciar as conversas, mas não avançaram. Há discussões sobre valores e tempo de contrato, mas elas ficaram paralisadas por causa da reta final do Brasileirão.

Os três têm apenas mais um ano de vínculo e desejam ter valorização salarial num novo acordo. Do trio, a situação do zagueiro é mais tranquila, enquanto o goleiro ainda sofre com críticas e sua permanência é incógnita.