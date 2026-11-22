Leila e Bap protagonizaram momento de trégua, apesar de histórico de alfinetadas - Lula Marques / Agência Brasil e Reprodução / Flamengo TV

Leila e Bap protagonizaram momento de trégua, apesar de histórico de alfinetadasLula Marques / Agência Brasil e Reprodução / Flamengo TV

Publicado 22/11/2026 18:00 | Atualizado 22/11/2026 18:00

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, encontrou o mandatário do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, nos bastidores do Nubank Parque após a partida deste sábado (21) entre as equipes , que confirmou a conquista do Campeonato Brasileiro pelo Rubro-Negro. Embora as relações entre os clubes sejam marcadas por trocas de farpas, a conversa nos corredores do estádio aconteceu em tom de cordialidade e respeito, conforme o jornalista Igor Siqueira, do 'UOL'.

Depois do confronto, a dirigente do clube paulista desceu à área de acesso dos vestiários e pediu que Bap fosse chamado. Então, ela o parabenizou e disse que apesar dos atritos e opiniões divergentes sobre diversos assuntos, o Flamengo mereceu o título, conforme a reportagem. O presidente do Rubro-Negro agradeceu e desejou boa sorte na disputa da final da Libertadores, no próximo sábado (28), quando o Palmeiras enfrenta o Estudiantes em Montevidéu.

Horas depois da partida, o Flamengo publicou uma nota oficial agradecendo pela "hospitalidade e recepção" oferecidas pelo adversário no Nubank Parque. "Gestos como esse reforçam a importância do respeito mútuo e das boas relações institucionais entre os clubes, demonstrando que a rivalidade deve ficar restrita às quatro linhas", destaca o comunicado.

Internamente, o Palmeiras avalia que o gesto de Leila pode ter sido a motivação por trás da manifestação do Rubro-Negro.

Rivalidade além do campo

Flamengo e Palmeiras têm sido os grandes protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. A rivalidade, no entanto, não fica restrita apenas às quatro linhas: Bap e Leila frequentemente trocam alfinetadas entre si.

Em um caso recente, a presidente do Palmeiras ameaçou processar o mandatário rubro-negro por declarações envolvendo a aquisição da SAF do Vasco por parte do empresário Marcos Lamacchia, enteado de Leila.

"Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras, o meu mandato vai até dezembro de 2027 e eu não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o Bap não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter de esperar até dezembro de 2027", disse a presidente do Palmeiras ao 'ge', em junho.

O próprio Bap admitiu, em entrevista ao podcast Sport Market Makers, que tem uma parcela de culpa pelas relações entre os clubes serem estremecidas.

"Flamengo e Palmeiras não precisam ser amigos, mas precisam sentar na mesa e discutir negócio como deve ser feito. Em relação à instituição, absolutamente nada contra. Ela (Leila Pereira) não é culpada por tudo de ruim da relação, também tenho minha parte. O jogo tem isso, às vezes, umas cotoveladas, ofensas. Eu sei o que fiz, e ela também", admitiu, em agosto.