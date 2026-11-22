Leila e Bap protagonizaram momento de trégua, apesar de histórico de alfinetadasLula Marques / Agência Brasil e Reprodução / Flamengo TV
Leila cumprimenta Bap nos bastidores por título do Flamengo
Dirigentes se encontraram após empate entre as equipes neste sábado (21), que garantiu a conquista do Campeonato Brasileiro ao Rubro-Negro
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