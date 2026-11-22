Diego Ribas é ex-jogador do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Diego Ribas é ex-jogador do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/11/2026 19:30

O ex-jogador Diego Ribas, ídolo do Flamengo, parabenizou o clube pela conquista do Campeonato Brasileiro e enalteceu Arrascaeta e Bruno Henrique, dois remanescentes da geração de 2019, pela mentalidade de "fome" de títulos. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-meia também exaltou o crescimento do que considerou uma cultura vencedora dentro do clube.

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"Um time, um clube cada vez mais vencedor. Parabéns a toda a diretoria, o presidente, a comissão técnica, os jogadores, que vêm dando um show: Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo, Jorginho, Pedro, Samuel Lino, enfim, muitos jogadores que vem conquistando cada vez mais. Mas quero deixar aqui um destaque ainda maior para Bruno Henrique e Arrascaeta. As pessoas sempre me perguntam se eu continuo acompanhando. 'Como você se sente quando vê o time conquistando, vencendo?'. Eu me sinto, de alguma maneira, participando de tudo isso", disse.

"Eu me sinto participando de tudo isso quando eu vejo uma cultura, que nós falávamos muito, daquela liderança, que foi sendo construída, se destacou muito ali em 2019, onde nós falávamos que essa camisa que a gente veste tem que ser cada vez mais vitoriosa. Enquanto nós estivermos aqui, que não vai ser para sempre, ela tem que ser cada vez mais vitoriosa", seguiu.

Depois, Diego falou dos seus ex-companheiros de time, ressaltando como se manter no topo por tanto tempo é um grande desafio.

"Quando vejo o Bruno Henrique, Arrascaeta, cada vez com mais fome, cada vez mais postura de um verdadeiro vencedor, eu me sinto também fazendo parte disso. Eu quero enaltecer aqui. Não é fácil, pessoal, jogadores desse nível. A cobrança externa é alta, mas a interna é ainda mais. Eu sei o que o Bruno Henrique se cobra, eu sei o que o Arrascaeta se cobra e eu sei como é desafiador em muitos momentos seguir com essa força e seguir em busca de fazer dessa camisa cada vez mais vitoriosa. É prazeroso, mas também é muito desafiador. E eles têm conseguido de forma brilhante", afirmou.

Em seguida, Diego sugeriu à torcida do Flamengo que continue desfrutando do momento e lembrou dos bustos em homenagem a Bruno Henrique e Arrascaeta, inaugurados no último dia 15, mas reforçou como atitudes diárias são tão ou mais importantes que uma estátua.

"Bruno, Arrasca, parabéns, meus amigos. Cada vez mais admirador e fã. Que vocês continuem praticando essa cultura de fazer dessa camisa cada vez mais vencedora. 19 títulos, histórico. Estou aqui como amigo e fã de vocês para parabenizar e dizer que vibro com esse comportamento de um verdadeiro vencedor. Os troféus são importantes, muito importantes, mas mais importante ainda é a conduta de pessoas que inspiram e encorajam", concluiu.

Ídolos eternos

Após a conquista do título brasileiro, Arrascaeta e Bruno Henrique ampliaram seus recordes no Mais Querido para 19 títulos e, de quebra, igualaram uma marca de Zico e outros quatro nomes da Geração de 81.

Essa é a quarta conquista de Brasileirão do meia e do atacante com a camisa rubro-negra. Depois de vencerem em 2019, 2020 e 2025, com a inclusão de 2026, os dois entraram numa seleta galeria que tem Zico, Leandro, Andrade, Cantarelli (1980, 1982, 1983 e 1987) e Júnior (1980, 1982, 1983 e 1992).