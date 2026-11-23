Jorge Jesus parabeniza o Flamengo por título do Campeonato Brasileiro
Técnico enviou uma mensagem ao Rubro-Negro nas redes sociais; clube foi campeão no sábado (21), ao empatar com o Palmeiras
Por O Dia
A publicação de Jorge Jesus para o Flamengo nas redes sociais
Reprodução / Instagram @jorgejesus
Jorge Jesus fez história e se tornou ídolo do Flamengo entre 2019 e 2020, quando conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca
Alexandre Vidal / Flamengo
Ao todo, Jorge Jesus acumulou 44 vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas em 58 jogos pelo Flamengo; um aproveitamento impressionante de 81,6%
Marcelo Cortes / Flamengo
Atualmente, Jorge Jesus comanda a seleção portuguesa; desde que assumiu o time nacional, em julho deste ano, conquistou cinco vitórias e só perdeu uma vez