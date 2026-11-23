Pedro celebrou mais um título pelo Flamengo e ainda tenta nova artilharia, a primeira de Brasileirão - Adriano Fontes/ Flamengo

Pedro celebrou mais um título pelo Flamengo e ainda tenta nova artilharia, a primeira de BrasileirãoAdriano Fontes/ Flamengo

Publicado 23/11/2026 10:55

artilharia de Pedro e confirmar a segunda melhor campanha da história do campeonato.

O Flamengo foi campeão do Brasileirão com duas rodadas de antecedência, mas não pretende antecipar as férias do elenco. Contra Coritiba e Chapecoense, o Rubro-Negro ainda tem objetivos a alcançar, como a

"Acabamos em termos de título, mas ainda temos dois jogos pela frente", avisou Leonardo Jardim.



A vantagem de Pedro



O próprio técnico confirmou uma das metas que tem até o fim da temporada, que é garantir Pedro como artilheiro do Brasileirão. O atacante nunca conseguiu esse feito, mas está perto, já que possui 20 gols, um a menos que Kevin Viveros.



O colombiano do Athletico-PR segue suspenso por decisão do STJD, por pisão em Cuiabano, contra o Vasco, e só retorna na última rodada. Ou seja, o camisa 9 do Flamengo tem um jogo a mais para tentar ao menos empatar no topo dos goleadores.



Se conseguir, Pedro ampliará sua lista de artilharia pelo Flamengo. Atualmente, ele conseguiu em quatro competições: Libertadores de 2022, Copa do Brasil de 2023 e os Cariocas de 2024 e 2026.



"Agora, o objetivo é fazer de Pedro o artilheiro do campeonato. Tudo que estiver na minha capacidade vou fazer para ajudar, para que, nas últimas duas rodadas, também consigamos o objetivo individual, depois do objetivo coletivo que era ser campeão. É o que falta para nós, vamos tentar ajudar", avisou Leonardo Jardim.



Flamengo também tem metas no Brasileirão



Além de Pedro, o Rubro-Negro tem mais seis pontos a conquistar nas duas últimas rodadas para ficar atrás apenas do histórico time de Jorge Jesus em 2019. Com 80 pontos na tabela, a equipe de 2026 não tem mais como alcançar os 90 de sete anos atrás, mas pode terminar com a segunda melhor campanha da história do Brasileirão.



Atualmente, o Atlético-MG de 2021 ocupa esse posto, com 84 pontos somados em 38 rodadas. Ou seja, uma vitória e um empate do Flamengo já serão suficientes para igualar essa campanha, mas a meta é se isolar com 86.



Há ainda o recorde de goleadas numa mesma edição de Brasileirão que já pertence ao time de Leonardo Jardim. São nove vitórias por três ou mais gols de diferença, feito que é dividido com o Cruzeiro de 2013 e que ainda pode ser aumentado, já que na última rodada enfrentará a lanterna Chapecoense.



Dois recordes ficam pelo caminho



Por outro lado, o empate em 1 a 1 com o Palmeiras pode ter garantido o título do Brasileirão de 2026, mas também acabou com a chance do Flamengo igualar duas marcas relevantes. A primeira era do time de 2019, que tem a melhor campanha de um turno, com 48 pontos somados, e os comandados de Jardim agora só chegarão no máximo a 46.



Além disso, o empate acabou com a sequência de seis vitórias seguidas nesta edição, impedindo chegar ao recorde de nove de Corinthians (2024), Atlético-MG (2021) e Internacional (2020).