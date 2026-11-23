Técnico Leonardo Jardim tem futuro indefinido no Flamengo - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Técnico Leonardo Jardim tem futuro indefinido no FlamengoMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 23/11/2026 14:50

Nem mesmo o título brasileiro de forma antecipada deve ser o suficiente para a permanência de Leonardo Jardim no Flamengo . O treinador português entrou na mira de clubes do Oriente Médio e de seleções para a próxima temporada, de acordo com a "ESPN". Assim, ele deve deixar o Rubro-Negro após o fim do contrato em dezembro de 2026.

Leonardo Jardim já teve passagens por clubes do Oriente Médio e tem vasta experiência no futebol local. O treinador português dirigiu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, entre 2021 e 2022, o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, entre 2022 e 2023, o Al-Rayyan, dp Catar, entre 2023 e 2024, além do Al-Ain, entre 2024 e 2025, dos Emirados Árabes, entre 2024 e 2025.

O contrato de Leonardo Jardim com o Flamengo é válido até o fim de 2027. O treinador, porém, não tem o costume de ficar mais de um ano nos clubes. Durante a temporada, o português sofreu críticas por causa do desempenho abaixo da expectativa na Copa do Brasil e na Libertadores, que era o principal objetivo do clube. A eliminação na semifinal gerou desgaste.

Após conquistar o título brasileiro, o Flamengo já olha para 2027 e iniciou o planejamento. A definição do futuro do técnico Leonardo Jardim e do diretor de futebol José Boto são prioridades da diretoria. A busca por reforços será realizada apenas depois que resolver a situação do treinador e do dirigente. Nos próximos dias, o presidente Luiz Eduardo Baptista vai se reunir com eles.



Assim como Leonardo Jardim, José Boto tem o futuro indefinido. Contratado em 2025, o diretor teve um ano turbulento, mesmo com os títulos do Brasileirão e Libertadores. Em 2026, porém, não teve o título do torneio continental para amenizar a situação. O dirigente português sofre com rejeição pelo processo de demissão de Filipe Luís e renovações dos jogadores.

Desde que chegou ao Flamengo, o português não fez questão de ser uma figura bem-quista. Com isso, José Boto é apontado como grosseiro e possui uma relação distante com os jogadores. Há crítica, principalmente, porque o dirigente não assume responsabilidade em momentos de dificuldades. No caso mais recente, ele não apareceu após a eliminação na semifinal da Libertadores.

José Boto quase deixou o Flamengo no início deste ano, mas o presidente Luiz Eduardo Baptista decidiu mantê-lo por causa do sucesso do time dentro de campo em 2025. Bap, inclusive, foi um dos principais incentivadores da contratação do dirigente português. Porém, como o desgaste com jogadores e funcionários aumentou em 2026, não há garantia de permanência para a próxima temporada.